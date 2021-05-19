"Исходить из реалий, а не бумаг": Путин проверил, как исполняются поручения по итогам его послания

Задачи, прозвучавшие в Послании Президента РФ Федеральному собранию, должны быть реализованы ровно с таким результатом, который ожидают россияне. Об этом заявил министрам в среду лично глава государства Владимир Путин. Среди таких задач — помощь семьям с детьми, развитие образования и здравоохранения, защита окружающей среды, новые стимулы для развития отечественного бизнеса.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что эти президентские инициативы для партии — прямая программа действий, с которой они пойдут на выборы.

Но в приоритетном порядке, по словам Путина, надо решить две задачи — продлить программу туристического кешбэка и начать выплачивать компенсации половины стоимости путёвки в детские лагеря. И если с первым вопросом всё в порядке (премьер Мишустин энергично отчитался о выделении дополнительных миллиардов на эти цели), то с возвратом части стоимости детского отдыха возникли проблемы.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на программу уже выделено 5 млрд рублей, она будет запущена 25 мая, в ней примет участие порядка тысячи лагерей. Таким образом, на компенсацию путёвок сможет рассчитывать 357 тысяч семей.

"Ростуризму в круглосуточном режиме после вашего поручения приходится проводить консультации. Те, кто купил уже путёвку, могут воспользоваться новой программой и купить путёвку, например на другую смену, здесь ограничений нет", — начал было объяснять чиновник.

Но президента это не устроило. Ему-то известно, что многие родители покупают путёвки заранее и теперь просто стоят перед выбором — сдавать их или нет. А если сдавать, то смогут ли вернуть деньги лагеря, которые уже могли пустить их на организацию первой смены. "Создали проблему", — выразил недовольство Путин.

"Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили в первую смену, вторую. Сказали: на летний отдых", — раскритиковал сложившуюся ситуацию глава государства.

Президент поручил при необходимости выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить кешбэком всех родителей, а также придумать, как компенсировать затраты тем, кто уже купил путёвки.

"Надо исходить из реалий, а не бумаг", — добавил Путин.

Вице-премьеру Чернышенко на этом совещании вообще не везло. Докладывая об организации туризма на Камчатке, он позволил себе заметить, что "например, в Долину гейзеров нельзя пустить в 10 раз больше народа, они просто там вытопчут всё". Высказывание просто не могло не резануть слух президента, который чуть ли не раз в месяц напоминает чиновникам о необходимости быть чуткими и вежливыми с гражданами.

"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду. Но меня это задело. Они там вытопчут всё. Как будто совсем какие-то люди, которых мы не хотим видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим близким. И тогда всё будет лучше получаться", — предостерёг Путин вице-премьера.

На совещании также обсудили вопросы подводки газа к жилым домам. Андрей Турчак сообщил, что уже сегодня в Госдуму будет направлен законопроект, который создаст все условия, чтобы граждане не платили за эту услугу.

"Рассчитываем принять этот закон в текущую сессию, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее, чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотребления, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей", — пообещал он.

Президент же предупредил, что в этом вопросе много мелких деталей и к его реализации надо отнестись самым внимательным образом.

"И круг людей, который имеет право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо всё проработать и сделать как можно быстрее. Иначе у нас будет, как бывает иногда, а в народе говорят: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот чтобы такого не было", — попросил глава государства.

Но в целом президент работой правительства по реализацией его послания доволен: она организуется активно, в хорошем темпе. А что касается деталей, то Путин понимает, что при таком масштабе их не избежать. Главное — обращать на них внимание.