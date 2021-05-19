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"Исходить из реалий, а не бумаг": Путин проверил, как исполняются поручения по итогам его послания

На совещании с министрами президент прямо сказал: с реализацией ряда инициатив уже есть проблемы. Заслушав доклады вице-премьеров, он "разнёс" чиновников за неосторожно брошенное слово, призвал относиться ко всем россиянам как к своим близким и попросил не забывать поговорку "Гладко на бумаге, да забыли про овраги".

19 мая, 15:17
<p>Президент Владимир Путин в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию (в режиме видеоконференции). Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65607/photos/65728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Владимир Путин в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию (в режиме видеоконференции). Фото © Kremlin.ru

Задачи, прозвучавшие в Послании Президента РФ Федеральному собранию, должны быть реализованы ровно с таким результатом, который ожидают россияне. Об этом заявил министрам в среду лично глава государства Владимир Путин. Среди таких задач — помощь семьям с детьми, развитие образования и здравоохранения, защита окружающей среды, новые стимулы для развития отечественного бизнеса.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что эти президентские инициативы для партии — прямая программа действий, с которой они пойдут на выборы.

Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его Послания Федеральному собранию

Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его Послания Федеральному собранию

Но в приоритетном порядке, по словам Путина, надо решить две задачи — продлить программу туристического кешбэка и начать выплачивать компенсации половины стоимости путёвки в детские лагеря. И если с первым вопросом всё в порядке (премьер Мишустин энергично отчитался о выделении дополнительных миллиардов на эти цели), то с возвратом части стоимости детского отдыха возникли проблемы.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на программу уже выделено 5 млрд рублей, она будет запущена 25 мая, в ней примет участие порядка тысячи лагерей. Таким образом, на компенсацию путёвок сможет рассчитывать 357 тысяч семей.

"Ростуризму в круглосуточном режиме после вашего поручения приходится проводить консультации. Те, кто купил уже путёвку, могут воспользоваться новой программой и купить путёвку, например на другую смену, здесь ограничений нет", начал было объяснять чиновник.

Путин указал на проблемы с запуском программы детского туристического кешбэка

Путин указал на проблемы с запуском программы детского туристического кешбэка

Но президента это не устроило. Ему-то известно, что многие родители покупают путёвки заранее и теперь просто стоят перед выбором — сдавать их или нет. А если сдавать, то смогут ли вернуть деньги лагеря, которые уже могли пустить их на организацию первой смены. "Создали проблему", выразил недовольство Путин.

"Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили в первую смену, вторую. Сказали: на летний отдых", — раскритиковал сложившуюся ситуацию глава государства.

Президент поручил при необходимости выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить кешбэком всех родителей, а также придумать, как компенсировать затраты тем, кто уже купил путёвки.

"Надо исходить из реалий, а не бумаг", — добавил Путин.

"Создали проблему": Путин раскритиковал задержки в программе детского туристического кешбэка

"Создали проблему": Путин раскритиковал задержки в программе детского туристического кешбэка

Вице-премьеру Чернышенко на этом совещании вообще не везло. Докладывая об организации туризма на Камчатке, он позволил себе заметить, что "например, в Долину гейзеров нельзя пустить в 10 раз больше народа, они просто там вытопчут всё". Высказывание просто не могло не резануть слух президента, который чуть ли не раз в месяц напоминает чиновникам о необходимости быть чуткими и вежливыми с гражданами.

"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду. Но меня это задело. Они там вытопчут всё. Как будто совсем какие-то люди, которых мы не хотим видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим близким. И тогда всё будет лучше получаться", — предостерёг Путин вице-премьера.

Путина задели слова Чернышенко о вытоптанной туристами Долине гейзеров на Камчатке

Путина задели слова Чернышенко о вытоптанной туристами Долине гейзеров на Камчатке

На совещании также обсудили вопросы подводки газа к жилым домам. Андрей Турчак сообщил, что уже сегодня в Госдуму будет направлен законопроект, который создаст все условия, чтобы граждане не платили за эту услугу.

"Рассчитываем принять этот закон в текущую сессию, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее, чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотребления, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей", — пообещал он.

Президент же предупредил, что в этом вопросе много мелких деталей и к его реализации надо отнестись самым внимательным образом.

Путин призвал крупные компании связать свои инвестиционные программы с планами регионов

Путин призвал крупные компании связать свои инвестиционные программы с планами регионов

"И круг людей, который имеет право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо всё проработать и сделать как можно быстрее. Иначе у нас будет, как бывает иногда, а в народе говорят: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот чтобы такого не было", — попросил глава государства.

Но в целом президент работой правительства по реализацией его послания доволен: она организуется активно, в хорошем темпе. А что касается деталей, то Путин понимает, что при таком масштабе их не избежать. Главное — обращать на них внимание.

На что он и рассчитывает.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Марина Калегина
Марина Калегина

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