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Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Кроме того, азербайджанский лидер поблагодарил российского коллегу за поставки вакцины от ковида.

19 мая, 15:13

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и поставки вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений", — говорится в сообщении.

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Лидеры стран в очередной раз пришли к тому, что урегулирование конфликта должно проходить исключительно политико-диплома­ти­чес­кими методами. Было решено, что Москва продолжит выступать посредником в отношениях Баку и Еревана. Кроме того, обсуждая другие темы, Алиев поблагодарил Путина за поставки российских вакцин в Азербайджан, после чего стороны выразили заинтересованность в более глубоком сотрудничестве по всем направлениям.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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