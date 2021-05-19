Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
Кроме того, азербайджанский лидер поблагодарил российского коллегу за поставки вакцины от ковида.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и поставки вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений", — говорится в сообщении.
Лидеры стран в очередной раз пришли к тому, что урегулирование конфликта должно проходить исключительно политико-дипломатическими методами. Было решено, что Москва продолжит выступать посредником в отношениях Баку и Еревана. Кроме того, обсуждая другие темы, Алиев поблагодарил Путина за поставки российских вакцин в Азербайджан, после чего стороны выразили заинтересованность в более глубоком сотрудничестве по всем направлениям.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
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