Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений", — говорится в сообщении.

Лидеры стран в очередной раз пришли к тому, что урегулирование конфликта должно проходить исключительно политико-диплома­ти­чес­кими методами. Было решено, что Москва продолжит выступать посредником в отношениях Баку и Еревана. Кроме того, обсуждая другие темы, Алиев поблагодарил Путина за поставки российских вакцин в Азербайджан, после чего стороны выразили заинтересованность в более глубоком сотрудничестве по всем направлениям.