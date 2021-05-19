В Госдуме назвали тактическим возможное решение США о снятии санкций с "Северного потока – 2"
Парламентарий считает, что Америка не станет рисковать отношениями с Германией, которая поддерживает строительство трубопровода.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer
Возможное снятие санкций США с проекта "Северный поток – 2", о котором сообщили американские СМИ, депутат Госдумы Олег Морозов назвал тактическим решением Вашингтона на фоне разговоров о саммите Джо Байдена и Владимира Путина.
"Скорее всего, это тактическое решение, связанное с предстоящим саммитом на высшем уровне, который всерьёз обсуждается, а значит, нужна повестка для него. И это может быть одной из прокладок для позитивного эффекта от этого саммита. Но и тоже вполне реально, что в случае с "Северным потоком – 2" Германия упёрлась, так сказать, рогом. Встала насмерть и дала понять, что она не отступит", — сказал Морозов Лайфу.
По словам парламентария, всё это могло дать толчок США к пониманию, что в такой ситуации продолжать душить "Северный поток – 2" означает просто испортить отношения со своим ближайшим партнёром в Европе. Эти факторы могли быть основанием для такого решения.
"В американской политике мы не раз видели подобного рода кульбиты. Сказал, потом поменял точку зрения. Мы это много раз наблюдали. И давайте поймём, что такие заявления адресованы не столько нам, сколько Европе. Байден начал понимать, что, скорее всего, для Европы своя рубашка ближе к телу и потери, которые она понесёт в случае провала данного проекта, перевешивают любую атлантическую солидарность", — подытожил депутат.
Ранее СМИ узнали, что Белый дом якобы намерен отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига. По данным издания, это связано с тем, что в Вашингтоне не хотят ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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