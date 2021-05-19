Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Госдуме назвали тактическим возможное решение США о снятии санкций с "Северного потока – 2"

Парламентарий считает, что Америка не станет рисковать отношениями с Германией, которая поддерживает строительство трубопровода.

19 мая, 15:11
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer

Возможное снятие санкций США с проекта "Северный поток – 2", о котором сообщили американские СМИ, депутат Госдумы Олег Морозов назвал тактическим решением Вашингтона на фоне разговоров о саммите Джо Байдена и Владимира Путина.

"Скорее всего, это тактическое решение, связанное с предстоящим саммитом на высшем уровне, который всерьёз обсуждается, а значит, нужна повестка для него. И это может быть одной из прокладок для позитивного эффекта от этого саммита. Но и тоже вполне реально, что в случае с "Северным потоком – 2" Германия упёрлась, так сказать, рогом. Встала насмерть и дала понять, что она не отступит", — сказал Морозов Лайфу.

Блинкен напомнил главе МИД Германии позицию США по "Северному потоку – 2"

Блинкен напомнил главе МИД Германии позицию США по "Северному потоку – 2"

По словам парламентария, всё это могло дать толчок США к пониманию, что в такой ситуации продолжать душить "Северный поток – 2" означает просто испортить отношения со своим ближайшим партнёром в Европе. Эти факторы могли быть основанием для такого решения.

"В американской политике мы не раз видели подобного рода кульбиты. Сказал, потом поменял точку зрения. Мы это много раз наблюдали. И давайте поймём, что такие заявления адресованы не столько нам, сколько Европе. Байден начал понимать, что, скорее всего, для Европы своя рубашка ближе к телу и потери, которые она понесёт в случае провала данного проекта, перевешивают любую атлантическую солидарность", — подытожил депутат.

В Германии назвали условие завершения строительства "Северного потока – 2"

В Германии назвали условие завершения строительства "Северного потока – 2"

Ранее СМИ узнали, что Белый дом якобы намерен отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига. По данным издания, это связано с тем, что в Вашингтоне не хотят ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

"Поморщатся, но примут как должное": В Союзе нефтяников предсказали реакцию США на завершение "Северного потока – 2"

"Поморщатся, но примут как должное": В Союзе нефтяников предсказали реакцию США на завершение "Северного потока – 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу

сегодня в 18:09

Байден заявил, что сегодня ожидает существенной деэскалации между Израилем и Палестиной

сегодня в 14:22

Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой

сегодня в 20:52

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1