Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ

Многие россияне в недавно проведённом опросе признались, что считают необходимым отменить Единый государственный экзамен. Почему этого не стоит делать, рассказал директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов.

"Те, кто за традиционную форму, я не понимаю, зачем прогонять ученика через сито экзамена? Я не понимаю этого. После выпускного экзамена мы сдаём потом вступительный экзамен. Для чего? Здесь коррупционная составляющая", — цитирует Тхостова РИА ФАН.

Директор отметил, что дискуссии на эту тему не утихнут ещё долгое время, однако он не видит необходимости ломать то, что хорошо работает. Тхостов также добавил, что однозначным плюсом ЕГЭ можно считать факт того, что его проверяет не один человек, что делает такой вид проверки знаний более универсальным и удобным.

По мнению педагога, формат ЕГЭ намного лучше подходит современной информационной эпохе, когда специалистов начинают готовить прямо со школьной скамьи. Он заявил, что вместо обсуждения отмены экзамена лучше заняться безопасностью образовательных учреждений.