В Госдуму внесён законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

По словам автора инициативы, это назревшая необходимость, которая позволит государству и рынку получать более чёткую информацию о просмотре контента.

В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе аудитории в Интернете. Автором выступил член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин, сообщает ТАСС.

По его словам, данная инициатива — это давно назревшая необходимость, которая "позволит государству и рынку получать более чёткую информацию о просмотре контента в Сети". Сообщается, что уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории выберет Роскомнадзор.

"Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объёма аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети "Интернет", — говорится в пояснительной записке.