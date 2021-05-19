В Госдуму внесён законопроект о едином измерителе интернет-аудитории
По словам автора инициативы, это назревшая необходимость, которая позволит государству и рынку получать более чёткую информацию о просмотре контента.
В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе аудитории в Интернете. Автором выступил член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин, сообщает ТАСС.
По его словам, данная инициатива — это давно назревшая необходимость, которая "позволит государству и рынку получать более чёткую информацию о просмотре контента в Сети". Сообщается, что уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории выберет Роскомнадзор.
"Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объёма аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети "Интернет", — говорится в пояснительной записке.
Ранее Госдума одобрила законопроект о конфискации коррупционных денег со счетов чиновников. Законопроект позволит государству через суд конфисковать деньги с банковских счетов, если сумма поступлений превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств при этом не подтверждена. Речь идёт о суммах свыше десяти тысяч рублей.
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