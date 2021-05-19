Почти страйк: на Урале грузовик смял девять авто

В Свердловской области грузовик протаранил восемь автомобилей. Видео © VK / inc196

В городе Первоуральске груженный щебнем грузовик протаранил девять автомобилей, стоявших на перекрёстке. Видео с места происшествия опубликовали в Сети. На кадрах видно, как большегруз влетает в стоящие на светофоре машины, сминая их и нанося огромный урон. При этом в результате никто не погиб, сообщается только об одной пострадавшей. По предварительной версии, авария случилась из-за отказа у грузовика тормозной системы.

"К счастью, чудом обошлось без жертв, потому что грузовик ехал на не очень большой скорости. Несмотря на то что жертв нет, одна женщина, пассажирка "логана", с места происшествия доставлена в хирургическое отделение местной больницы. У неё предварительный диагноз "сотрясение головного мозга", — рассказал глава пресс-службы УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также сообщил, что была установлена личность виновника ДТП. Это житель Туринского района Свердловской области, до этого инцидента за нарушением ПДД или нетрезвой ездой он замечен не был.