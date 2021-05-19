Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили за хищения при строительстве "Газпром-арены"
Кроме того, чиновник должен выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. Гособвинитель при этом просил для него 16 лет заключения и 60 млн рублей штрафа.
Марат Оганесян. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна в получении взятки при строительстве "Газпром-арены" и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.
"Назначить Оганесяну 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказано в записи.
Также чиновник должен выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. При этом гособвинитель просил для Оганесяна 16 лет заключения и 60 млн рублей штрафа.
Напомним, Оганесян обвинялся в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке табло для "Газпром-арены". По версии следствия, чиновник, курируя строительство стадиона, обеспечил незаконное привлечение фирмы ТДМ в качестве субподрядчика.
Открытие стадиона на Крестовском острове, строительство которого началось в 2007 году, произошло лишь в 2017-м. Он обошёлся в 43 миллиарда рублей. Арена, являющаяся домашней для футбольного клуба "Зенит", в 2018 году принимала матчи чемпионата мира, а в этом году примет игры чемпионата Европы.
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