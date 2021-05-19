Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили за хищения при строительстве "Газпром-арены"

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна в получении взятки при строительстве "Газпром-арены" и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

"Назначить Оганесяну 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказано в записи.

Также чиновник должен выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. При этом гособвинитель просил для Оганесяна 16 лет заключения и 60 млн рублей штрафа.

Напомним, Оганесян обвинялся в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке табло для "Газпром-арены". По версии следствия, чиновник, курируя строительство стадиона, обеспечил незаконное привлечение фирмы ТДМ в качестве субподрядчика.