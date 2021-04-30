Прокуратура запросила 16 лет колонии для куратора стройки "Газпром-арены" Оганесяна

Прокуратура в ходе прений сторон в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга запросила для бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна 16 лет колонии строгого режима.

"Оганесяну просят назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 60 миллионов рублей с запретом занимать должности на государственной службе сроком на семь лет", — сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также гособвинение запросило соответствующее наказание и другим фигурантам дела с назначением штрафа.

Оганесян обвиняется в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке табло для "Зенит-арены". По версии следствия, чиновник, курируя строительство стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика. Также у следователей возникли подозрения, что Оганесян собрал на аферах при строительстве стадиона активы на 150 млн рублей.

Авторы