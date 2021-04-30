Прокуратура запросила 16 лет колонии для куратора стройки "Газпром-арены" Оганесяна
Бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в хищении на 50 миллионов рублей в ходе возведения стадиона.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Прокуратура в ходе прений сторон в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга запросила для бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна 16 лет колонии строгого режима.
"Оганесяну просят назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 60 миллионов рублей с запретом занимать должности на государственной службе сроком на семь лет", — сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Также гособвинение запросило соответствующее наказание и другим фигурантам дела с назначением штрафа.
Оганесян обвиняется в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке табло для "Зенит-арены". По версии следствия, чиновник, курируя строительство стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика. Также у следователей возникли подозрения, что Оганесян собрал на аферах при строительстве стадиона активы на 150 млн рублей.
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