Сенат США утвердил новую кандидатуру на пост главы NASA

В США утвердили новую кандидатуру на пост главы космического агентства NASA. Им станет 78-летний член Демократической партии Билл Нельсон. Трансляция голосования велась на сайте Сената Конгресса США. В марте этого года его кандидатуру внёс на рассмотрение сената президент Джо Байден.

Билл Нельсон с 2019 года является членом Консультативного совета NASA. В 1986 году он принял участие в космической программе Space Shuttle и побывал в космосе.

Ранее Лайф сообщал, что компания NASA провалила четвёртую попытку поднять в воздух марсианский вертолёт Ingenuity. Причину в компании не сообщили, однако уже начали подготовку к следующей попытке. Напомним, первый полёт Ingenuity состоялся 19 апреля.

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