Сенат США утвердил новую кандидатуру на пост главы NASA
Билл Нельсон с 2019 года входит в консультативный совет агентства, а в 80-х летал в космос.
Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
В США утвердили новую кандидатуру на пост главы космического агентства NASA. Им станет 78-летний член Демократической партии Билл Нельсон. Трансляция голосования велась на сайте Сената Конгресса США. В марте этого года его кандидатуру внёс на рассмотрение сената президент Джо Байден.
Билл Нельсон с 2019 года является членом Консультативного совета NASA. В 1986 году он принял участие в космической программе Space Shuttle и побывал в космосе.
Ранее Лайф сообщал, что компания NASA провалила четвёртую попытку поднять в воздух марсианский вертолёт Ingenuity. Причину в компании не сообщили, однако уже начали подготовку к следующей попытке. Напомним, первый полёт Ingenuity состоялся 19 апреля.
Выбор редакции
В США рассказали о всеохватывающем страхе из-за превосходства СССР
Пять человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги
Президент Киргизии сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
Пламя выше деревьев: Мощный взрыв произошёл на газопроводе в Бакшкирии
Директор IT-компании рассказал, как по одной чашке кофе он понимает, возьмёт ли кандидата на работу
Комментариев: 0