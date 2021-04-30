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Сенат США утвердил новую кандидатуру на пост главы NASA

Билл Нельсон с 2019 года входит в консультативный совет агентства, а в 80-х летал в космос.

30 апреля 2021, 06:53
<p>Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin</p>

Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

В США утвердили новую кандидатуру на пост главы космического агентства NASA. Им станет 78-летний член Демократической партии Билл Нельсон. Трансляция голосования велась на сайте Сената Конгресса США. В марте этого года его кандидатуру внёс на рассмотрение сената президент Джо Байден.

Билл Нельсон с 2019 года является членом Консультативного совета NASA. В 1986 году он принял участие в космической программе Space Shuttle и побывал в космосе.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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