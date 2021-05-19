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В СПЧ обратили внимание Минкульта на новую "Золушку" с персонажем-геем

Общественники призвали ведомство поскорее определиться, выдавать ли фильму прокатное удостоверение на территории России и не будет ли это противоречить закону о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей.

19 мая, 16:04
<p>Кадр из фильма "Золушка" / Cinderella (2021) / © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3654006/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Кинопоиск" </a></p>

Кадр из фильма "Золушка" / Cinderella (2021) / © Сайт "Кинопоиск"

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов направил обращение в Министерство культуры РФ в связи с грядущей премьерой голливудского фильма "Золушка". До выхода картины остаётся ещё несколько месяцев, но она уже привлекла большое внимание из-за "гендерно нейтральной феи-крёстной": эту роль исполнил темнокожий актёр Билли Портер, любящий выходить в свет в женской одежде. В связи с возникшим резонансом Кабанов попросил ведомство определиться с судьбой этой картины.

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"Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ", — говорится в тексте письма.

По словам Кабанова, отсутствие достаточного объёма информации о картине и данных о возможности получения им прокатного удостоверения на территории РФ создаёт "дополнительные поводы для распространения не только фейк-новостей, но и создания ненужной агрессивной атмосферы". При этом правозащитник уточнил, что не требует запретить фильм к показу, а всего лишь пытается не допустить очередного скандала.

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Ранее Лайф сообщал, что стриминговый сервис Amazon Prime Video показал первые кадры "Золушки". Отмечалось, что роль гендерно нейтральной феи-крёстной в музыкальной адаптации досталась актёру Билли Портеру.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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