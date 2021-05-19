В СПЧ обратили внимание Минкульта на новую "Золушку" с персонажем-геем

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов направил обращение в Министерство культуры РФ в связи с грядущей премьерой голливудского фильма "Золушка". До выхода картины остаётся ещё несколько месяцев, но она уже привлекла большое внимание из-за "гендерно нейтральной феи-крёстной": эту роль исполнил темнокожий актёр Билли Портер, любящий выходить в свет в женской одежде. В связи с возникшим резонансом Кабанов попросил ведомство определиться с судьбой этой картины.

"Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ", — говорится в тексте письма.

По словам Кабанова, отсутствие достаточного объёма информации о картине и данных о возможности получения им прокатного удостоверения на территории РФ создаёт "дополнительные поводы для распространения не только фейк-новостей, но и создания ненужной агрессивной атмосферы". При этом правозащитник уточнил, что не требует запретить фильм к показу, а всего лишь пытается не допустить очередного скандала.