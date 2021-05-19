Путин согласился перенести перепись населения на октябрь
Так сроки проведения процедуры не будут совпадать с агитационной компанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака о переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения из-за предстоящих выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Президент Путин поддержал предложение Турчака сдвинуть перепись населения на октябрь", — уточнил он.
Ранее Турчак предложил сдвинуть сроки проведения переписи, чтобы она не совпадала с агитационной компанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.
Ранее Правительство РФ уже дважды переносило перепись населения — с октября 2020 года на апрель 2021-го, а затем с апреля этого года на сентябрь — из-за пандемии коронавируса.
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