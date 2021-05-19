Китайский марсоход прислал фото и видео с поверхности Красной планеты
В ближайшее время он начнёт исследовать грунт, ионосферу и климат планеты. Аппарат будет работать в течение 92 земных суток.
Земля получила от китайского марсохода "Чжужун" снимки и видеозаписи, которые он снял на Марсе. Их опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA) на странице управления программы пилотируемых космических полётов КНР в WeChat.
Вскоре аппарат должен покинуть место приземления и начать изучать планету. На фото видны солнечные панели, антенна и прочее оборудование.
Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" в ближайшее время начнёт брать пробы грунта, а также исследовать ионосферу и климат Марса. Он будет работать в течение 92 земных суток.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марс космического аппарата "Тяньвэнь-1". Он также отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "ЭкзоМарс".
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