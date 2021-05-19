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Китайский марсоход прислал фото и видео с поверхности Красной планеты

В ближайшее время он начнёт исследовать грунт, ионосферу и климат планеты. Аппарат будет работать в течение 92 земных суток.

19 мая, 16:16
<p>Фото © <a href="http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNSA</a></p>

Фото © CNSA

Земля получила от китайского марсохода "Чжужун" снимки и видеозаписи, которые он снял на Марсе. Их опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA) на странице управления программы пилотируемых космических полётов КНР в WeChat.

Фото © CNSA

Фото © CNSA

Вскоре аппарат должен покинуть место приземления и начать изучать планету. На фото видны солнечные панели, антенна и прочее оборудование.

Китайский зонд впервые снял поверхность Марса в высоком разрешении

Китайский зонд впервые снял поверхность Марса в высоком разрешении

Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" в ближайшее время начнёт брать пробы грунта, а также исследовать ионосферу и климат Марса. Он будет работать в течение 92 земных суток.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марс космического аппарата "Тяньвэнь-1". Он также отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "ЭкзоМарс".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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