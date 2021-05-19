Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Соучаствующее проектирование": Москвичи рассказали, как хотели бы улучшить дворы и общественные пространства

Жители столицы большое внимание уделяют спорту и обустройству мест, где можно было бы комфортно работать на свежем воздухе. Не меньшей поддержкой пользуется идея появления парковок для велосипедов и самокатов.

19 мая, 16:23
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Жители Москвы в рамках очередного этапа обсуждений по проекту "Соучаствующее проектирование" (реализуется в рамках программы "Мой район") перечислили нюансы, которые могли бы улучшить столицу. На данный момент речь идёт о развитии 17 дворов и трёх общественных пространств в 10 столичных округах. Итоги подведут в июне.

Как сообщает портал mos.ru, среди популярных идей — обновление и установка детских и игровых площадок для ребят разных возрастов, дополнительное озеленение, обновление и установка спортивных тренажёров и спортивных площадок (например, столов для пинг-понга, площадок для волейбола и баскетбола, новое покрытие дорожек для катания на роликах), размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Неплохой идеей москвичи считают также появление парковок для велосипедов и самокатов.

На севере Москвы почти на 2,5 месяца раньше запустили трамвайные маршруты после ремонта путей

На севере Москвы почти на 2,5 месяца раньше запустили трамвайные маршруты после ремонта путей

"Было бы замечательно, если бы в нашем дворе появилось пространство с навесом, где можно отметить детский день рождения, собрать детей, пригласить аниматоров. Также хотелось бы иметь место, где удобно расположиться с ноутбуком для работы, где предусмотрены розетки для зарядки", — отметил один из участников обсуждения.

Меньше автомобилей, больше велосипедов: россияне определили признаки идеального города

Меньше автомобилей, больше велосипедов: россияне определили признаки идеального города

На сайте отмечается, что программа "Соучаствующее проектирование" состоит из трёх этапов общественных обсуждений. Чтобы внести своё предложение, нужно зайти на сайт программы, выбрать на карте адрес и кликнуть по кнопке "Направить предложения по благоустройству двора".

В Москве до конца года отремонтируют более 1,3 тысячи фасадов жилых домов

В Москве до конца года отремонтируют более 1,3 тысячи фасадов жилых домов

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге могут появиться площадки для выгула собак, как в Европе. Власти Северной столицы отмечают, что данное пространство необязательно должно занимать много места. Например, в Хельсинки и Страсбурге можно встретить площадки пять на пять метров, а иногда и метр на метр.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве третьеклассник рассказал в школе, что его избивает мать, но всё оказалось не так однозначно

сегодня в 18:38

Краснодар, Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни

24 февраля, 08:16

Роскосмос против Илона Маска: Россия ввязывается в гонку спутниковых группировок

сегодня в 21:40

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1