"Соучаствующее проектирование": Москвичи рассказали, как хотели бы улучшить дворы и общественные пространства

Жители Москвы в рамках очередного этапа обсуждений по проекту "Соучаствующее проектирование" (реализуется в рамках программы "Мой район") перечислили нюансы, которые могли бы улучшить столицу. На данный момент речь идёт о развитии 17 дворов и трёх общественных пространств в 10 столичных округах. Итоги подведут в июне.

Как сообщает портал mos.ru, среди популярных идей — обновление и установка детских и игровых площадок для ребят разных возрастов, дополнительное озеленение, обновление и установка спортивных тренажёров и спортивных площадок (например, столов для пинг-понга, площадок для волейбола и баскетбола, новое покрытие дорожек для катания на роликах), размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Неплохой идеей москвичи считают также появление парковок для велосипедов и самокатов.

"Было бы замечательно, если бы в нашем дворе появилось пространство с навесом, где можно отметить детский день рождения, собрать детей, пригласить аниматоров. Также хотелось бы иметь место, где удобно расположиться с ноутбуком для работы, где предусмотрены розетки для зарядки", — отметил один из участников обсуждения.

На сайте отмечается, что программа "Соучаствующее проектирование" состоит из трёх этапов общественных обсуждений. Чтобы внести своё предложение, нужно зайти на сайт программы, выбрать на карте адрес и кликнуть по кнопке "Направить предложения по благоустройству двора".