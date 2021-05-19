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Пульмонолог предупредил об опасности пыльных бурь, которые обрушились на несколько российских регионов

В воздухе содержатся мелкие частицы, которые могут спровоцировать обострения хронических заболеваний лёгких.

19 мая, 16:40

Фото © Shutterstock

Пыльные бури, которые обрушились сегодня на Астраханскую область, Дагестан и Калмыкию, могут нанести непоправимый урон человеческому организму. Какой именно — Лайфу рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

"Такие бури достаточно опасны, потому что там могут содержаться довольно мелкие частицы, в том числе и песка. А при определённой мелкоте песка он не выводится из организма. Но это уже болезнь более профессиональная, называется селикоз. Но вот так, даже если просто надышаться такой пылью, это достаточно вредно, могут произойти хронические обострения заболеваний лёгких", — рассказал специалист.

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Он также настоятельно порекомендовал воздержаться от выхода из дома при таких погодных условиях. А если это всё же необходимо, то врач советует надевать строительный респиратор.

"В подобных случаях лучше не выходить на улицу либо использовать специальные респираторы, хотя бы грубой очистки. Нужен респиратор, применяющийся именно в строительстве или промышленности", — предупредил доктор.

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Кроме того, Овечкин рассказал, что будет с человеком, если он всё же надышится такой мелкой взвесью.

"В небольшом количестве пыль, скорее всего, не скажется. Но если пылью надышаться, то она осядет в трахее, бронхах. Потом это будет выводиться естественным путём с мокротой за счёт функции самоочищения лёгких. Может ощущаться дискомфорт, раздражать дыхательные пути", — объяснил врач.

Ранее Лайф рассказывал, что этой весной мощные песчаные бури обрушились на страны Персидского залива, Китай, Монголию (в этой стране в результате удара стихии шесть человек погибли и более 80 пропали без вести). А затем опасное природное явление настигло и Казахстан.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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