Средний конкурс на праймериз "Единой России" составляет 13 человек на место
По словам секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, количество претендентов предварительного голосования увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2016 годом.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Число зарегистрированных участников на праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму составляет почти пять тысяч человек, а средний конкурс составляет 13 человек на место. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он отметил, что интерес к партийной процедуре вырос более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Претендентов на выборы в Госдуму зарегистрировано почти пять тысяч человек, всего было подано 7,6 тысячи заявок. Турчак добавил, что более тысячи заявок было отклонено по объективным причинам, ещё несколько сотен находятся в стадии рассмотрения.
Единоросс подчеркнул, что среди подавших заявки на праймериз более 52% не являются членами партии. Это, по его мнению, говорит "о высоком уровне доверия людей к предварительному голосованию, о том, что граждане связывают с "Единой Россией" свои надежды на представительство, реализацию своих идей".
Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
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