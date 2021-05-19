Средний конкурс на праймериз "Единой России" составляет 13 человек на место

Число зарегистрированных участников на праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму составляет почти пять тысяч человек, а средний конкурс составляет 13 человек на место. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он отметил, что интерес к партийной процедуре вырос более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Претендентов на выборы в Госдуму зарегистрировано почти пять тысяч человек, всего было подано 7,6 тысячи заявок. Турчак добавил, что более тысячи заявок было отклонено по объективным причинам, ещё несколько сотен находятся в стадии рассмотрения.

Единоросс подчеркнул, что среди подавших заявки на праймериз более 52% не являются членами партии. Это, по его мнению, говорит "о высоком уровне доверия людей к предварительному голосованию, о том, что граждане связывают с "Единой Россией" свои надежды на представительство, реализацию своих идей".