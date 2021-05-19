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"Наши дети не ведают страха": В Госдуме рассказали, как можно остановить волну ложных звонков о стрельбе в школах

Депутат Елена Вторыгина считает, что сегодня внимательность к подросткам и их эмоциональному состоянию должна стоять на первом месте.

19 мая, 16:50

Фото © Shutterstock

Участившиеся звонки с угрозами, которые раздаются в школах после стрельбы, устроенной в Казани 19-летним Ильназом Галявиевым, являются не чем иным, как хулиганством. Молодые люди, занимающиеся этим, должны понимать, что понесут ответственность. Таким мнением с Лайфом поделилась заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

"Наши дети как раз страха-то не ведают, они не понимают, что это очень серьёзно. Когда у них это желание возникает, для них это всё игра, они думают только о том, что их сейчас всех выведут, школу закроют и они отдохнут. Безусловно, дети должны чувствовать свою зону ответственности. Если сегодня ты сделал такой звонок, то завтра ты понесёшь за это ответственность. Не ты, так твои родители будут наказаны", — предупредила она.

Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев"

Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев"

Вторыгина отметила, что необходимо не только проводить профилактические беседы в школах, но и регулировать это законодательно. Также не в последнюю очередь стоит уделять внимание и психологическому состоянию детей.

"Сегодня внимательность к детям и их эмоциональному состоянию должна стоять на первом месте. Может быть, иногда и обнять, и защитить, если происходит травля. Дети должны любить школу, образование, своих педагогов и одноклассников. Здесь целый цикл вопросов, которые нужно решать", — заключила депутат.

Школу в Казани эвакуировали после сообщений с угрозами от "сообщника Галявиева"

Школу в Казани эвакуировали после сообщений с угрозами от "сообщника Галявиева"

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Виновник трагедии арестован на два месяца.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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