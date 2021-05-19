"Наши дети не ведают страха": В Госдуме рассказали, как можно остановить волну ложных звонков о стрельбе в школах

Депутат Елена Вторыгина считает, что сегодня внимательность к подросткам и их эмоциональному состоянию должна стоять на первом месте.