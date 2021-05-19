Юристы назвали условие, при котором вакцинация от ковида станет обязательной
В любом случае подобная мера не затронет людей, у которых есть медицинские противопоказания, уточняют эксперты.
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Государство может обязать россиян вакцинироваться от коронавируса. Для этого нужно внести изменения в федеральный закон. Как рассказал Ura.ru юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко, в некоторых случаях конституция предполагает ограничение прав граждан.
"В данном случае это ограничение на добровольность вакцинации. Это ограничение на право выбора. Дальше вносятся изменения в федеральный закон —и вакцинация становится обязательной", — пояснил эксперт, в каких случаях конституция предполагает ограничение прав граждан.
Однако такая принудительная вакцинация не затронет людей с медицинскими противопоказаниями. Карпенко отметил, что перед прививкой человек проходит осмотр у врача и при необходимости проводятся дополнительные исследования, только тогда даётся разрешение на вакцинацию.
По словам руководителя практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексея Горяинова, прививки могут стать обязательными только по решению главного государственного санитарного врача РФ, после чего Минздрав должен будет внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части категорий граждан, которые подпадают под обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации. По мнению политика, иногда на это необходимо пойти в интересах страны, для защиты всего населения.
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