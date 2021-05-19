Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Юристы назвали условие, при котором вакцинация от ковида станет обязательной

В любом случае подобная мера не затронет людей, у которых есть медицинские противопоказания, уточняют эксперты.

19 мая, 17:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Государство может обязать россиян вакцинироваться от коронавируса. Для этого нужно внести изменения в федеральный закон. Как рассказал Ura.ru юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко, в некоторых случаях конституция предполагает ограничение прав граждан.

"В данном случае это ограничение на добровольность вакцинации. Это ограничение на право выбора. Дальше вносятся изменения в федеральный закон —и вакцинация становится обязательной", — пояснил эксперт, в каких случаях конституция предполагает ограничение прав граждан.

"У нас наступит другая жизнь": Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

"У нас наступит другая жизнь": Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

Однако такая принудительная вакцинация не затронет людей с медицинскими противопоказаниями. Карпенко отметил, что перед прививкой человек проходит осмотр у врача и при необходимости проводятся дополнительные исследования, только тогда даётся разрешение на вакцинацию.

"Всё спокойно", но новые койки ставят: симптомы третьей волны ковида в России

"Всё спокойно", но новые койки ставят: симптомы третьей волны ковида в России

По словам руководителя практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексея Горяинова, прививки могут стать обязательными только по решению главного государственного санитарного врача РФ, после чего Минздрав должен будет внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части категорий граждан, которые подпадают под обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации. По мнению политика, иногда на это необходимо пойти в интересах страны, для защиты всего населения.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу

сегодня в 18:09

"Вы всё врёте": Самые популярные мифы о вакцинации от ковида с комментариями практикующего врача

сегодня в 21:40

В Кремле не обсуждают вопрос о введении в РФ обязательной вакцинации от ковида

сегодня в 17:02

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1