Юристы назвали условие, при котором вакцинация от ковида станет обязательной

Государство может обязать россиян вакцинироваться от коронавируса. Для этого нужно внести изменения в федеральный закон. Как рассказал Ura.ru юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко, в некоторых случаях конституция предполагает ограничение прав граждан.

"В данном случае это ограничение на добровольность вакцинации. Это ограничение на право выбора. Дальше вносятся изменения в федеральный закон —и вакцинация становится обязательной", — пояснил эксперт, в каких случаях конституция предполагает ограничение прав граждан.

Однако такая принудительная вакцинация не затронет людей с медицинскими противопоказаниями. Карпенко отметил, что перед прививкой человек проходит осмотр у врача и при необходимости проводятся дополнительные исследования, только тогда даётся разрешение на вакцинацию.

По словам руководителя практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексея Горяинова, прививки могут стать обязательными только по решению главного государственного санитарного врача РФ, после чего Минздрав должен будет внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части категорий граждан, которые подпадают под обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.