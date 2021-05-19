В Кремле не обсуждают вопрос о введении в РФ обязательной вакцинации от ковида
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что для защиты населения иногда такие меры могут быть оправданным выбором.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
В Кремле не рассматривают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий не выполняется", — ответил он на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Он напомнил, что прививки добровольные, но иногда в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер.
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