В Кремле не обсуждают вопрос о введении в РФ обязательной вакцинации от ковида

В Кремле не рассматривают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий не выполняется", — ответил он на соответствующий вопрос РИА "Новости".