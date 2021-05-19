Дуров заявил, что iPhone делают своих владельцев "цифровыми рабами"

Технологии, применяемые в работе устройств Apple, принуждают своих пользователей пользоваться только их товарами и софтом, делая их "цифровыми рабами". Такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple: вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных", — написал он в своём телеграм-канале.

Дуров также отметил техническое отставание Apple от своих конкурентов, приведя в пример то, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. С его слов, каждый раз, когда приходится тестировать собственный софт на iOS, Дуров чувствует, как возвращается в Средневековье.

Основатель "Телеграма" добавил, что не удивлён, что китайская компартия так ценит продукцию Apple: мол, она позволяет иметь полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан.