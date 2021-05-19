Дуров заявил, что iPhone делают своих владельцев "цифровыми рабами"
Кроме того, основатель "Телеграма" считает, что гаджеты на iOS безнадёжно отстают от Android в техническом плане.
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Технологии, применяемые в работе устройств Apple, принуждают своих пользователей пользоваться только их товарами и софтом, делая их "цифровыми рабами". Такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
"Худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple: вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных", — написал он в своём телеграм-канале.
Дуров также отметил техническое отставание Apple от своих конкурентов, приведя в пример то, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. С его слов, каждый раз, когда приходится тестировать собственный софт на iOS, Дуров чувствует, как возвращается в Средневековье.
Основатель "Телеграма" добавил, что не удивлён, что китайская компартия так ценит продукцию Apple: мол, она позволяет иметь полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан.
К слову, Дуров и ранее "проповедовал" отказ от "яблока" в пользу "Андроида". По мнению создателя "Телеграма", рано или поздно Apple может заблокировать мессенджер в App Store. Кроме того, он утверждал, что сама iOS переполнена уязвимостями. Дуров уверен: iPhone и другие устройства компании не настолько хорошо защищены от утечки данных, как принято считать. К самому дизайну и эргономике гаджетов у него тоже есть претензии. К примеру, iPhone 12 Pro он назвал "неуклюжей железякой". Эта популярная модель, по его словам, выглядит как громоздкий вариант "пятёрки", вышедшей ещё в 2012 году.
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