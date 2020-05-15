Подземный рекордсмен. Факты о Московском метрополитене, о которых вы точно не знали

85 лет назад в Москве появились "подземные дворцы". Столичное метро создавалось не просто как общественный транспорт, а как застывший в мраморе образ советского будущего, где все люди жили в богатстве и роскоши. На убранство не жалели денег, строительство не прекращалось даже во время войны, потому что жители Москвы и гости столицы должны были своими глазами видеть, каким будет новый мир после победы коммунизма. Лайф собрал факты о самом популярном, красивом и технологичном виде транспорта в столице.

15 мая 1935 года был открыт Московский метрополитен. Проект создавался как образ будущего СССР. Метро Москвы – не просто вид транспорта, а образ будущего, в котором людей ждала богатая, красивая и счастливая жизнь. Вестибюли станций напоминают дворцы с шикарным убранством, колоннами, скульптурами, картинами и витражами. При этом роскошь дополняет технологический прогресс: эскалаторы, скоростные поезда, огромная подземная транспортная сеть.

Всего за три с половиной года была построена первая очередь: 11,5 километра линий, 13 станций — от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением на "Смоленскую".

Движение поездов тогда было "вилочным", то есть все поезда от "Сокольников" доезжали до "Охотного Ряда", а затем поворачивали либо в сторону "Парка культуры", либо к "Смоленской". Путь от начальной до конечной занимал 21,5 минуты, трамвай этот же маршрут проезжал более чем за два часа.

В середине 30-х москвичи и гости столицы боялись спускаться под землю, вставать на эскалаторы и ехать на очень быстрых поездах. Поэтому в первый год работы метрополитена пассажиропоток был небольшим — около 177 тысяч поездок в сутки.

Станция метро "Парк культуры". Фото © Фотохроника ТАСС

Первые поезда строили в Мытищах: 52 сидячих места на мягких диванах с кожаной обивкой, всего вагон вмещал около 260 человек. Сегодня Мытищинский вагоностроительный завод остаётся базовым по производству вагонов для московского метро.

За три года — к сентябрю 1938-го — появились новые станции: "Площадь Революции", "Курская", "Площадь Свердлова" (сегодняшняя "Театральная"), "Маяковская", "Белорусская", "Динамо", "Аэропорт" и "Сокол".

Строительство не прекращалось и в период Великой Отечественной войны. В январе 1944-го была закончена третья очередь метро. Появились два участка линий и семь новых станций.

Метростроевец во время отделочных работ на перроне строящейся станции метро "Таганская" кольцевой линии. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Кольцевая линия появилась к 1954 году, а уже к 1960 году протяжённость линий выросла в семь раз — достигла 75,5 километра, на которых расположилось 56 станций. За последующие десятилетия метро продолжало "разрастаться" — до 2009 года было построено ещё 126 новых станций.

Самый активный период развития Московского метрополитена — последние десять лет. Открыто 56 станций метро, шесть станций ММТС, 31 станция МЦК и 58 станций МЦД.

Ежедневно миллионы москвичей совершают поездки на метро. До начала режима самоизоляции с первых шести станций Большой кольцевой линии было совершено 58 миллионов поездок за два года. А Московское центральное кольцо в ноябре прошлого года отметило 400-миллионную поездку с начала эксплуатации, которая состоялась в сентябре 2016 года.

Сегодня столичный метрополитен — это 15 линий, 333 станции и более 9,5 млн поездок в день (до начала режима самоизоляции).

Метро продолжит расти

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

К 2023 году столичный метрополитен планирует обновлять более 600 вагонов ежегодно, так 89,5% будет усовершенствовано.

Строительство Большой кольцевой линии завершится к 2022 году. Когда она будет введена в эксплуатацию, станции в центре города будут разгружены минимум на 15%. Разгрузить сеть позволят 25 новых станций метро, которые расположатся на 64,8 километра новых линий — их введут к 2023 году.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

На сегодняшний день в Московском метрополитене работает более 60 тысяч человек, у каждого третьего из них есть высшее образование, а 6,5 тысячи человек проработали в метро более 20 лет. 36% сотрудников — более 21 тыс. — женщины. Для сравнения: в метрополитене Лондона женщины занимают только 23,5% позиций, в Берлине — 19%, в Брюсселе — 11%, в Нью-Йорке — 18%, в Вашингтоне — 24,1%. На первом месте — Мехико, где 38% сотрудников — женщины (из 27 тыс. сотрудников 10,5 тыс. — женщины).

С открытием новых станций штат сотрудников будет увеличиваться, а с 15 мая зарплату всех работников проиндексируют на 4%. В 2021 году появятся машинисты-женщины. Уже сейчас собрана первая учёбная группа из 25 человек. Все прошли строгий отбор и медкомиссию.

Сейчас столичное метро не уступает, а по многим показателям заметно опережает подземный транспорт в других странах. Для Московского метрополитена 85 лет — только начало большого развития и в технологиях, и в культуре, и в экономике.

Как метро защищается от коронавируса

К началу мая 2020 года пассажиропоток в метро снизился на 80% — больше нет толпы и исчез час пик. Но поезда сохраняют свой обычный график, поэтому 1,5 миллиона поездок в сутки москвичи всё-таки совершают после того, как нерабочие дни были завершены.

Фото © ТАСС / AP

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, в поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена разметка и размещены стикеры, обеспечивающие социальное дистанцирование пассажиров. Теперь пассажиры могут зайти в метро, не касаясь дверей, поскольку в тёплое время года вторые двери в вестибюлях были сняты. На всех станциях установлены санитайзеры для бесплатной дезинфекции рук.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Все помещения метрополитена сейчас тщательно обрабатываются: и тоннели, и вагоны, и депо, и платформы, и кабинеты, в которых работают сотрудники. Тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон, служебных помещений и тоннелей проводится несколько раз в день — частота обработки увеличена в 12−15 раз. В работе задействовано свыше четырёх тысяч сотрудников.

Во всём общественном транспорте Москвы с 12 мая введён масочный и перчаточный режим. Метро — не исключение. Пассажиры могут купить маски и перчатки на всех станциях метро. За весь период пандемии продано свыше 56 тысяч масок и 113 тысяч пар перчаток.