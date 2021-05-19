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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе

В Кремле уточнили, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

19 мая, 17:51

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор состоялся вечером в среду, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

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"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём переговоров", — отмечают в Кремле.

Пресс-служба главы армянского кабмина также проинформировала о беседе.

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Ранее в среду президент Путин также провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран в очередной раз пришли к тому, что урегулирование конфликта должно проходить исключительно политико-диплома­ти­чес­кими методами. Было решено, что Москва продолжит выступать посредником в отношениях Баку и Еревана.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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