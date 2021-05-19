Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор состоялся вечером в среду, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём переговоров", — отмечают в Кремле.

Пресс-служба главы армянского кабмина также проинформировала о беседе.