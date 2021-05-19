СМИ: Госдеп подтвердил, что не планирует вводить санкции против "Северного потока – 2"
Соединённые Штаты в связи с угрозой национальной безопасности объявят об ограничениях и сразу отменят их.
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Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в докладе конгрессу, сообщает агентство Bloomberg.
В документе указывается, что деятельность компании Nord Stream 2 AG попадает под ограничения, но администрация президента США Джо Байдена введёт и тут же отменит санкции, ведь они угрожают национальной безопасности.
Об отказе США от новых санкций накануне, 18 мая, сообщил портал Axios. Согласно данным, Белый дом откажется от ограничений в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига, так как не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока – 2".
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