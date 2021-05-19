СМИ: Госдеп подтвердил, что не планирует вводить санкции против "Северного потока – 2"

Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в докладе конгрессу, сообщает агентство Bloomberg .

В документе указывается, что деятельность компании Nord Stream 2 AG попадает под ограничения, но администрация президента США Джо Байдена введёт и тут же отменит санкции, ведь они угрожают национальной безопасности.