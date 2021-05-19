Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу

Изменения могут быть приняты до конца весенней сессии, а дорожная карта по социальной газификации уже утверждена правительством.

19 мая, 18:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

До конца весенней сессии будут приняты поправки о бесплатном подключении населения к газу. Изменения уже внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей", — сказал депутат.

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Он также сообщил, что авторами поправок являются председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.

Новак назвал сроки завершения ускоренной догазификации в России

Новак назвал сроки завершения ускоренной догазификации в России

Согласно заявлению Турчака, дорожная карта по социальной газификации уже была утверждена Правительством Российской Федерации.

Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Юристы назвали условие, при котором вакцинация от ковида станет обязательной

сегодня в 17:07

Правительство РФ одобрило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

15 мая, 09:27

Роскосмос против Илона Маска: Россия ввязывается в гонку спутниковых группировок

сегодня в 21:40

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1