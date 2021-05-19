В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу

Изменения могут быть приняты до конца весенней сессии, а дорожная карта по социальной газификации уже утверждена правительством.

До конца весенней сессии будут приняты поправки о бесплатном подключении населения к газу. Изменения уже внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей", — сказал депутат.

Он также сообщил, что авторами поправок являются председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.

Согласно заявлению Турчака, дорожная карта по социальной газификации уже была утверждена Правительством Российской Федерации.