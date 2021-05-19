Китай перенёс запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2"

Китай перенёс запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с орбитальным грузовиком "Тяньчжоу-2". Как сообщает Центральное телевидение КНР, это произошло по техническим причинам.

Ожидалось, что ракета-носитель будет запущена с космодрома Вэньчан южной китайской провинции Хайнань в 01:00 по местному времени (20:00 мск). О новом времени запуска будет известно позже.

Добавим, что грузовой корабль "Тяньчжоу-2" должен отправиться на стыковку с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции Поднебесной. После запуска "Тяньчжоу-2" власти Китая намерены отправить к станции при помощи ракеты "Чанчжэн-2F" пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.