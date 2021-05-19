Китай перенёс запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2"
Этот корабль должен отправиться на стыковку с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции Поднебесной.
Фото © ТАСС / Zuma
Китай перенёс запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с орбитальным грузовиком "Тяньчжоу-2". Как сообщает Центральное телевидение КНР, это произошло по техническим причинам.
Ожидалось, что ракета-носитель будет запущена с космодрома Вэньчан южной китайской провинции Хайнань в 01:00 по местному времени (20:00 мск). О новом времени запуска будет известно позже.
Добавим, что грузовой корабль "Тяньчжоу-2" должен отправиться на стыковку с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции Поднебесной. После запуска "Тяньчжоу-2" власти Китая намерены отправить к станции при помощи ракеты "Чанчжэн-2F" пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.
Напомним, несколько дней назад китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" в ближайшее время начнёт брать пробы грунта, а также исследовать ионосферу и климат Красной планеты. Он будет работать в течение 92 земных суток.
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