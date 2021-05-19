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В Москве третьеклассник рассказал в школе, что его избивает мать, но всё оказалось не так однозначно

По одной из версий, ребёнок сознательно подвёл мать под статью, чтобы жить с отцом: родители развелись три года назад.

19 мая, 18:38
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Семья девятилетнего Ильи (имя изменено) до недавнего времени не стояла на учёте, однако теперь мать мальчика может быть привлечена к административной ответственности: ребёнок пожаловался в школе, что женщина постоянно его избивает. На днях, со слов третьеклассника, мать в порыве гнева схватила его за волосы и около пяти раз ударила головой о стену. Однако, как выяснил Лайф, за сигналом о домашнем насилии может скрываться ещё более глубокая драма: школьник мог специально подводить женщину под статью, чтобы жить с отцом и его новой семьёй.

Лайф узнал о проблемах в семье Даны Борисовой, чья 13-летняя дочь нанесла себе увечья во время уроков

Лайф узнал о проблемах в семье Даны Борисовой, чья 13-летняя дочь нанесла себе увечья во время уроков

Как сообщают источники Лайфа, в школе ребёнка характеризуют как капризного, но отмечают, что его поведение стало ухудшаться после развода родителей около трёх лет назад. То же самое рассказала полиции и сама москвичка, обвинённая в избиении сына: женщина признаётся, что ударила ребёнка, но лишь в качестве наказания — тот стал почти неуправляем. В тот день он не слушался, не хотел выполнять уроки, скандалил, а затем вылез из окна на балкон, что небезопасно.

В Петербурге состоящий на учёте в психдиспансере подросток ушёл из дома с пистолетом

В Петербурге состоящий на учёте в психдиспансере подросток ушёл из дома с пистолетом

Самого мальчика после рассказа о побоях госпитализировали, с ним работают психологи. По одной из версий, он намеренно решил довести родительницу до рукоприкладства, чтобы переехать жить к отцу. По-хорошему устроить переезд не получается: новая супруга мужчины запрещает ему забирать проблемного ребёнка к себе. А мать и отец даже не пришли к нему в больницу: женщина сослалась на занятость, а мужчину якобы не отпустила новая пассия.

Ранее Лайф рассказывал, как в Нижнем Новгороде 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя пропал шестилетний мальчик. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. Полицейским мужчина пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном. Лайф выяснил, что семья ребёнка никогда не попадала в поле зрения органов опеки, а мама заметила, что учила его не подходить к незнакомцам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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