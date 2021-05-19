Кадыров ещё не принял решение об участии в выборах главы Чечни

Рамзан Кадров, руководящий Чечнёй с 2007 года, пока не решил, будет ли он принимать участие в предстоящих выборах главы региона. Об этом он сообщил на совещании в Грозном.

"Что касается партии "Единая Россия", необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением населения, отличаются высокими деловыми и человеческими качествами, готовы трудиться с полной самоотдачей во благо нашего народа и государства. Лично я ещё не определился с участием в предстоящих выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения", — сказал он.

В Чечне будут проведены выборы трёх уровней — федерального, регионального и муниципального. Об этом рассказал руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов. На предстоящем голосовании в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей в Чеченской Республике составляет 751 769 человек.