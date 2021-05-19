Экономист: Правительство будет сдерживать цены на продукты и после выборов
Решение кабмина контролировать стоимость товаров он назвал правильным, заметив, что Россия в последние 30 лет жила в "неправильной экономике".
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Меры, которые правительство собирается предпринять для сдерживания цен на продукты, будут действовать и после сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом заявил экономист Никита Кричевский.
"Они будут сдерживаться и после выборов. Или вы думаете, что после выборов мы все проснёмся в стране, окружённой колючей проволокой? Да не будет этого никогда", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда". — "И если после выборов цены на сахар, предположим, или подсолнечное масло пойдут вверх, вот здесь я никому не позавидую — ни тем, кто будет протестовать, ни тем, кто будет пытаться как-то сдержать ситуацию и продолжать её контролировать".
Кричевский назвал правильной тактикой борьбу правительства с "жадностью монополий" и уточнил, что последние 30 лет в России была спекулятивная экономика.
"И это имело отношение абсолютно ко всем, как к классическим спекулянтам, связанным, например, с фондовым рынком или с посредниками, так и к тем, кто производит энную продукцию и потом делает всё для того, чтобы наварить на её реализации как можно больше", — добавил экономист.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал жадность бизнесменов причиной роста цен на продукты, а также напомнил, какие меры поддержки получили производители, чтобы не допустить подорожания сахара, хлеба и круп. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, уточнил, что меры для регулировки цен на продукты должны носить рыночный характер.
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