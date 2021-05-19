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В МЧС рассказали о состоянии двух пострадавших в пыльной буре в Астрахани

Из-за разбушевавшейся стихии без электричества остались примерно четыре тысячи человек.

19 мая, 19:02

В МЧС рассказали о состоянии двух пострадавших в пыльной буре в Астрахани. Видео © Соцсети

Двое пострадавших, которые получили травмы в результате пыльной бури в Астраханской области, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадали два человека, они доставлены в лечебные учреждения города в состоянии средней тяжести", — заявили в ведомстве.

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Кроме того пыльная буря, накрывшая Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с привели к тому, что без света остались примерно четыре тысячи человек. В данный момент электричества нет в 300 частных домах, а также в 15 многоэтажках. По данным синоптиков, пыльная буря закончится поздним вечером 19 мая, когда ветер ослабеет до 7–12 м/с.

Напомним, песчаная буря накрыла Астрахань днём 19 мая, сильный ветер поднял в воздух песок, превративший город в настоящую пустыню. Лайф узнал, что в одном из спальных районов на 18-летнего молодого человека рухнул балкон. Пострадавшего госпитализировали с ушибами и ссадинами. А в селе Оранжереи дерево придавило ребёнка. Кроме того, песчаная буря дошла до Дагестана и Калмыкии.

Метеоролог рассказала, отразится ли астраханская буря на качестве воздуха в Москве

Метеоролог рассказала, отразится ли астраханская буря на качестве воздуха в Москве

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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