Израиль заявил о пуске четырёх тысяч ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила, что за последние 10 дней сектор Газа выпустил по стране около четырёх тысяч ракет. Большая часть из них была перехвачена системой ПРО.

"Четыре тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в направлении Израиля за последние 10 дней. Мы продолжим защищать Израиль", — говорится в сообщении армии в "Твиттере".