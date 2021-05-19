Израиль заявил о пуске четырёх тысяч ракет из сектора Газа
Из них примерно 600 снарядов упали на территории анклава.
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Армия обороны Израиля заявила, что за последние 10 дней сектор Газа выпустил по стране около четырёх тысяч ракет. Большая часть из них была перехвачена системой ПРО.
"Четыре тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в направлении Израиля за последние 10 дней. Мы продолжим защищать Израиль", — говорится в сообщении армии в "Твиттере".
Из них примерно 600 снарядов упали на территории анклава. В ведомстве уточнили, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 90%.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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