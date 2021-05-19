"Ну всё, нам конец": Британцы оценили угрозу от российской военной базы в Арктике
Читателей попытались напугать информацией о расширении присутствия страны в регионе, но реакция оказалась не совсем той, которую ожидали журналисты.
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Издание Daily Mail предупредило об угрозе, якобы исходящей от русской авиабазы в посёлке Нагурское на Земле Франца-Иосифа в Арктике. Однако неожиданно читатели встали на сторону России и подняли авторов статьи об "арктическом трилистнике" на смех.
В материале шла речь не только о потенциальной опасности, исходящей от военного объекта, но и о расширении присутствия России в Арктике в целом. Также авторы статьи обратили внимание на возможности Москвы ввести ограничения для иностранных судов на Северном морском пути и обязать их назначать лоцманов при проходке по маршруту от Норвегии до Тихого океана. Однако читатели британского издания усомнились в доводах журналистов о российской угрозе.
"Русские значительно ближе к Арктике, чем мы к Гибралтару. Чего же мы на него претендуем?" — поинтересовался один из британских читателей.
"Слушайте, это русские территориальные воды и они принадлежат России!" — заявил другой читатель, добавив, что аналогичные права на свои воды имеют и США.
"Шокирующая новость: русские строят военную базу на своей земле! Ну всё, нам конец!" — "напугал" своим комментарием британец.
"Вот это новость! Обалдеть! Оказывается, у русских есть военные базы на своей собственной территории!" — иронизирует ещё один комментатор.
"Слушайте, зачем это громадной стране чужие территории? Представьте себе — 11 часовых поясов! Когда солнце у них садится на западе, оно уже начинает вставать на востоке. Им бы самим справиться со всем этим", — написал другой пользователь.
Ранее в США и Дании выразили беспокойство усилением военного присутствия России в Арктике. В американском ведомстве добавили, что США видят Арктику свободным от конфликтов регионом, где экономическое развитие достигается устойчивым образом, в частности, с уважением к окружающей среде и интересам коренных народов.
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