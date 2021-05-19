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"Возможно, третий раз будет победным": Лазарев захотел вновь попытать удачу на Евровидении

Исполнитель высоко оценил композицию Манижи, отметив, что в её песне есть много посылов. Однако музыкант в этом году особо выделяет Мальту и Францию.

19 мая, 20:09
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Популярный российский певец Сергей Лазарев не исключил, что примет участие в конкурсе Евровидение в третий раз. Он представлял Россию на Евровидении в 2016-м и 2019 году. Оба раза он занимал третье место.

"Посмотрим, пока не знаю. Но, возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому", — отметил певец во время шоу Open Up на Online Eurovision Village.

Ведущий мероприятия предположил, что Лазареву "следует вернуться на Евровидение", на что российский исполнитель ответил: "Спасибо, я вернусь". Также певец высоко оценил композицию нынешней конкурсантки от РФ — певицы Манижи. Лазарев заявил, что в песне Russian Woman ("Русская женщина") много посылов. По его мнению, номер россиянки очень уникален и является "прекрасной смесью фолка, поп, рэпа".

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При этом Лазарев выделил несколько конкурсантов конкурса Евровидение-2021. По его словам, ему понравилась певица Destiny из Мальты и Барбара Прави, представляющая Францию.

"Мне очень нравится девушка из Мальты, мне также понравился её посыл, она хорошая вокалистка. <...> Также Франция, она потрясающая", — подчеркнул артист.

Ранее Лазарев заявил, что Манижа не сможет победить на Евровидении, потому что её песня вряд ли подходит для такого конкурса. Напомним, накануне артистка, представляющая Россию, прошла в финал Евровидения, который состоится 22 мая.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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