Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении выступить с "посланием для всего мира" во время своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).

"Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьёз", — сказал турецкий лидер в ходе общения с молодёжью в Анкаре.