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Эрдоган заявил о намерении выступить с "посланием для всего мира"

Тему предстоящего выступления турецкий лидер уточнять не стал.

19 мая, 20:37
<p>Реджеп Эрдоган. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tcbestepe/photos/a.1180466411978884/4023837360975094/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.C. Cumhurbaşkanlığı</a></p>

Реджеп Эрдоган. Фото © Facebook / T.C. Cumhurbaşkanlığı

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении выступить с "посланием для всего мира" во время своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).

"Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьёз", — сказал турецкий лидер в ходе общения с молодёжью в Анкаре.

Напомним, что 20 июля в ТРСК будет отмечаться 47-я годовщина вооружённого вторжения Турции на Кипр в 1974 году. С этого времени остров разделён по национальному признаку. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признанная только Турцией. Южная часть острова находится под контролем Республики Кипр, населённой преимущественно греками-киприотами.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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