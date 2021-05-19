Эрдоган заявил о намерении выступить с "посланием для всего мира"
Тему предстоящего выступления турецкий лидер уточнять не стал.
Реджеп Эрдоган. Фото © Facebook / T.C. Cumhurbaşkanlığı
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении выступить с "посланием для всего мира" во время своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).
"Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьёз", — сказал турецкий лидер в ходе общения с молодёжью в Анкаре.
Напомним, что 20 июля в ТРСК будет отмечаться 47-я годовщина вооружённого вторжения Турции на Кипр в 1974 году. С этого времени остров разделён по национальному признаку. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признанная только Турцией. Южная часть острова находится под контролем Республики Кипр, населённой преимущественно греками-киприотами.
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