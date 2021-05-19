Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой
В ходе расследования гибели 47-летнего мужчины правоохранители раскрыли ещё два чудовищных убийства.
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В Иране родители убили и расчленили собственного сына за то, что он не женился. По данным издания The Mirror, полицейские обнаружили тело мужчины в пригороде Тегерана.
Позже выяснилось, что погибшим оказался кинорежиссёр Бабак Хоррамдин. Он вернулся в Иран из Великобритании, где проживал с 2010 года. Отец разозлился на 47-летнего сына из-за отказа вступать в брак, несмотря на свой возраст. Между мужчинами завязалась ссора, переросшая в драку. Отмечается, что во время конфликта Бабак Хоррамдин получил ножевое ранение.
После этого родители расчленили сына и оставили его тело в мусорном баке недалеко от иранской столицы. Ужасную находку вскоре обнаружила полиция. В ходе расследования родители сознались в убийстве мужчины. Кроме того, выяснилось, что они убили свою дочь тремя годами ранее, а также разделались с зятем — десять лет назад. Полиция арестовала родителей режиссёра и проводит расследование.
Ранее сообщалось, что певец разбился насмерть через две недели после свадьбы, пытаясь спрятаться с любовницей на балконе.
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