Певец разбился насмерть через две недели после свадьбы, пытаясь спрятаться с любовницей на балконе

Популярный 23-летний певец MC Kevin, настоящее имя которого Кевин Насименто Буэно, на днях погиб, упав с пятого этажа гостиницы. Так он пытался сбежать от жены, которая застала бы его за изменой, однако сорвался вниз. Бразильский исполнитель всего две недели назад женился на 33-летнем адвокате Деолане Безерра, и пара отдыхала в Рио-де-Жанейро, куда артиста пригласили выступить.

Фото © Instagram / mckevin и dra.deolanebezerra

Но в тот вечер влюблённые поссорились, поэтому жена ушла из гостиницы одна. Кевин со своим другом и коллегой Виктором Фонтенелле захотели повеселиться на пляже, где повстречали 26-летнюю модель Бьянку Домингес. Звёзды пригласили её к себе, и девушка не стала отказываться. Втроём молодые люди решили познакомиться поближе, и в самый разгар вечеринки кто-то попытался вломиться в номер. Кевин испугался, что это его жена, которая устроила бы скандал, поймав его на измене.

Фото © Instagram / bianca_domingues_brasil

Певец схватил Бьянку и бросился с ней на балкон, а затем, запаниковав, попытался спуститься с него на этаж ниже, но не удержался и упал. Работники гостиницы тут же бросились к нему и вызвали скорую, обнаружив пульс. Сердце парня дважды останавливалось по дороге в больницу, но, как бы медики ни пытались его спасти, им это не удалось, пишет Daily Mail.

Видео © Twitter / Thiago_Vivaz

Полиции Деолане позже сообщила, что в тот вечер действительно искала мужа, который не отвечал на её звонки и сообщения, но в номер пыталась войти не она, а коллега Кевина и Виктора. Когда жене рассказали о подробностях смерти Кевина, Деолане набросилась на Бьянку и их пришлось разнимать правоохранителям.

Фото © Instagram / mckevin и dra.deolanebezerra