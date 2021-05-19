В Нижнем Новгороде пара разбилась на мотоцикле, когда водитель не пропустил их на повороте — видео
Парень, управлявший мотоциклом, погиб на месте, а его пассажирка скончалась в реанимации, несмотря на все усилия врачей.
Трагическое столкновение, унёсшее жизнь двух людей, произошло в Нижнем Новгороде. Накануне вечером 26-летний Роман Лоханов и 29-летняя Елена Миловидова ехали на мотоцикле по проспекту Ленина, когда на одном из перекрёстков решил повернуть чёрный BMW. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
Видео © "ВКонтакте" / "СОВА мотопомощь Нижний Новгород"
29-летний водитель авто не пропустил пару на мотоцикле и задел их, мчащихся на большой скорости. Роман — водитель мотоцикла — скончался на месте, Елена же получила серьёзные травмы, сообщает "Нижний Новгород онлайн".
Девушку доставили в больницу, где в реанимации врачи пытались сделать всё возможное. Однако ранения оказались слишком тяжёлыми — и Елена скончалась. О состоянии водителя иномарки ничего не сообщается.
В областном ГИБДД сообщили, что за рулём BMW находился парень с семилетним стажем. А причиной ДТП стало то, что водитель не предоставил мотоциклу преимущество в движении при повороте налево. Это пока предварительная информация, инспекторы ещё расследуют дело.
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