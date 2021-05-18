В Нижнем Новгороде солист оркестра напал на пожилую мать с ножом и затем покончил с собой
Медики скорой помощи, которых вызвали встревоженные соседи, обработали рану на руке женщины, но трубача спасти не смогли.
Трагический случай произошёл прошлой ночью в Нижнем Новгороде. 50-летний трубач Борского городского оркестра Ян Абрамов напал с ножом на свою пожилую мать. Сын ранил 76-летнюю старушку в плечо, о чём впоследствии очень пожалел, пишет "Нижний Новгород онлайн". Соседи, узнав, почему Абрамовы так шумят, вызвали скорую.
Прибывшие оперативно медики занялись пострадавшей бабушкой, а музыкант, осознав содеянное, навредил себе. Его спасти врачам не удалось. Полиция обнаружила рядом с телом трубача ружьё, ещё одно было найдено в ходе обыска — вместе с патронами и лицензией на хранение и использование. Абрамов обожал охоту и рыбалку, регулярно выезжая на природу и делясь с подписчиками фотоотчётами.
Коллеги были серьёзно удивлены поступком музыканта, ведь он всегда был спокоен и адекватен, не шёл на конфликты. Они сообщили, что Абрамов был серьёзно болен и поэтому пил обезболивающее. Вероятно, к этому добавился алкоголь, который и привёл к трагедии.
Он работал у нас уже очень давно. Талантливый музыкант, у нас первый трубач. Он никогда не производил впечатление агрессивного человека. Мы можем только гадать, что случилось в эту ночь. <...> Мать, наверное, стала ругать его — произошёл конфликт. А потом он пришёл в ужас от того, что совершил
Трубач Ян Абрамов серьёзно увлекался музыкой и историей родного края, писал стихи и даже занимался продюсерской деятельностью. На страницах в соцсетях трубач охотно делился успехами своих подопечных, а также гордо демонстрировал улов и добычу, посвятив свой профиль охоте и рыбалке. Удивительно, но снимки из театров и концертных залов мужчина выкладывал редко, предпочитая делиться своим хобби, а не работой.
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