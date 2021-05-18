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В Нижнем Новгороде солист оркестра напал на пожилую мать с ножом и затем покончил с собой

Медики скорой помощи, которых вызвали встревоженные соседи, обработали рану на руке женщины, но трубача спасти не смогли.

18 мая, 09:52

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Трагический случай произошёл прошлой ночью в Нижнем Новгороде. 50-летний трубач Борского городского оркестра Ян Абрамов напал с ножом на свою пожилую мать. Сын ранил 76-летнюю старушку в плечо, о чём впоследствии очень пожалел, пишет "Нижний Новгород онлайн". Соседи, узнав, почему Абрамовы так шумят, вызвали скорую.

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Прибывшие оперативно медики занялись пострадавшей бабушкой, а музыкант, осознав содеянное, навредил себе. Его спасти врачам не удалось. Полиция обнаружила рядом с телом трубача ружьё, ещё одно было найдено в ходе обыска — вместе с патронами и лицензией на хранение и использование. Абрамов обожал охоту и рыбалку, регулярно выезжая на природу и делясь с подписчиками фотоотчётами.

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Коллеги были серьёзно удивлены поступком музыканта, ведь он всегда был спокоен и адекватен, не шёл на конфликты. Они сообщили, что Абрамов был серьёзно болен и поэтому пил обезболивающее. Вероятно, к этому добавился алкоголь, который и привёл к трагедии.

Он работал у нас уже очень давно. Талантливый музыкант, у нас первый трубач. Он никогда не производил впечатление агрессивного человека. Мы можем только гадать, что случилось в эту ночь. <...> Мать, наверное, стала ругать его — произошёл конфликт. А потом он пришёл в ужас от того, что совершил

Коллеги Абрамова

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Фото © ВКонтакте / Ян Абрамов

Трубач Ян Абрамов серьёзно увлекался музыкой и историей родного края, писал стихи и даже занимался продюсерской деятельностью. На страницах в соцсетях трубач охотно делился успехами своих подопечных, а также гордо демонстрировал улов и добычу, посвятив свой профиль охоте и рыбалке. Удивительно, но снимки из театров и концертных залов мужчина выкладывал редко, предпочитая делиться своим хобби, а не работой.

Полиция назвала мотив грабителей, которые задушили молодую маму, пока рядом рыдала её годовалая дочь

Полиция назвала мотив грабителей, которые задушили молодую маму, пока рядом рыдала её годовалая дочь

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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