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Полиция назвала мотив грабителей, которые задушили молодую маму, пока рядом рыдала её годовалая дочь

В это время связанный муж Кэролайн находился на первом этаже и отчаянно пытался освободиться, чтобы спасти свою семью.

17 мая, 13:25
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Фото © Instagram / flying.babis

Ужасное ограбление молодой семьи из Греции потрясло весь мир. Кэролайн и Хараламбос жили в пригороде Афин, и ночью к ним ворвались трое мужчин. Они связали отца семейства и оставили его на первом этаже. 20-летнюю девушку же они схватили и утащили на второй этаж вместе с её малышкой, выпытывая у мамы, где пара хранит деньги.

Фото © Instagram / _carolinecrouch_

Фото © Instagram / _carolinecrouch_

В итоге грабители задушили Кэролайн на глазах у её ребёнка и сбежали. Хараламбосу удалось освободиться и вызвать полицию и медиков, но спасти жену ему не удалось. Правоохранители занялись этим делом, прорабатывая все версии произошедшего. Причин убивать девушку у преступников не было, но они всё же это сделали.

Фото © Instagram / _carolinecrouch_ и flying.babis

Фото © Instagram / _carolinecrouch_ и flying.babis

Полицейские предположили, что мужчины испугались молодой мамы, ведь у неё был чёрный пояс по кикбоксингу. Долго её удерживать и пытать у них бы не получилось, поэтому они решили побыстрее избавиться от воинственной девушки. Также есть вероятность того, что Кэролайн увидела лицо кого-то из грабителей, и было принято решение избавиться от неё, пишет 7news.com.

Фото © Instagram / flying.babis

Фото © Instagram / flying.babis

Однако преступники не учли, что Хараламбос тоже разглядел нападавших. Теперь греческая полиция разыскивает высокого темнокожего мужчину до 30 лет и с лишним весом. Под ногтями Кэролайн оказались частицы преступников, анализ ДНК которых поможет выявить преступника. Также правоохранители выяснили, что крупная сумма денег у семьи появилась недавно — пара сняла её для намечающегося ремонта дома.

Отец слёзно умолял похитителей вернуть младенца, не подавая на камеру вида, что уже закопал его тело

Отец слёзно умолял похитителей вернуть младенца, не подавая на камеру вида, что уже закопал его тело

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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