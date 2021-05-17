Полиция назвала мотив грабителей, которые задушили молодую маму, пока рядом рыдала её годовалая дочь
В это время связанный муж Кэролайн находился на первом этаже и отчаянно пытался освободиться, чтобы спасти свою семью.
Ужасное ограбление молодой семьи из Греции потрясло весь мир. Кэролайн и Хараламбос жили в пригороде Афин, и ночью к ним ворвались трое мужчин. Они связали отца семейства и оставили его на первом этаже. 20-летнюю девушку же они схватили и утащили на второй этаж вместе с её малышкой, выпытывая у мамы, где пара хранит деньги.
Фото © Instagram / _carolinecrouch_
В итоге грабители задушили Кэролайн на глазах у её ребёнка и сбежали. Хараламбосу удалось освободиться и вызвать полицию и медиков, но спасти жену ему не удалось. Правоохранители занялись этим делом, прорабатывая все версии произошедшего. Причин убивать девушку у преступников не было, но они всё же это сделали.
Фото © Instagram / _carolinecrouch_ и flying.babis
Полицейские предположили, что мужчины испугались молодой мамы, ведь у неё был чёрный пояс по кикбоксингу. Долго её удерживать и пытать у них бы не получилось, поэтому они решили побыстрее избавиться от воинственной девушки. Также есть вероятность того, что Кэролайн увидела лицо кого-то из грабителей, и было принято решение избавиться от неё, пишет 7news.com.
Однако преступники не учли, что Хараламбос тоже разглядел нападавших. Теперь греческая полиция разыскивает высокого темнокожего мужчину до 30 лет и с лишним весом. Под ногтями Кэролайн оказались частицы преступников, анализ ДНК которых поможет выявить преступника. Также правоохранители выяснили, что крупная сумма денег у семьи появилась недавно — пара сняла её для намечающегося ремонта дома.
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