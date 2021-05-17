Полиция назвала мотив грабителей, которые задушили молодую маму, пока рядом рыдала её годовалая дочь

Ужасное ограбление молодой семьи из Греции потрясло весь мир. Кэролайн и Хараламбос жили в пригороде Афин, и ночью к ним ворвались трое мужчин. Они связали отца семейства и оставили его на первом этаже. 20-летнюю девушку же они схватили и утащили на второй этаж вместе с её малышкой, выпытывая у мамы, где пара хранит деньги.

Фото © Instagram / _carolinecrouch_

В итоге грабители задушили Кэролайн на глазах у её ребёнка и сбежали. Хараламбосу удалось освободиться и вызвать полицию и медиков, но спасти жену ему не удалось. Правоохранители занялись этим делом, прорабатывая все версии произошедшего. Причин убивать девушку у преступников не было, но они всё же это сделали.

Фото © Instagram / _carolinecrouch_ и flying.babis

Полицейские предположили, что мужчины испугались молодой мамы, ведь у неё был чёрный пояс по кикбоксингу. Долго её удерживать и пытать у них бы не получилось, поэтому они решили побыстрее избавиться от воинственной девушки. Также есть вероятность того, что Кэролайн увидела лицо кого-то из грабителей, и было принято решение избавиться от неё, пишет 7news.com.

Фото © Instagram / flying.babis