Грабители задушили 20-летнюю маму на глазах у дочки, пока связанный муж слушал их отчаянные крики

20-летняя Кэролайн Крауч была счастливой мамой и женой. Вместе с мужем Хараламбосом Анагностопулосом, пилотом вертолёта, она вела страницы в "Инстаграме", которые были посвящены семье и маленькой дочке. Но всё рухнуло в один миг.

Супруги жили в двухэтажном доме в пригороде Афин, в который в роковое утро ворвались трое вооружённых грабителей, сломав камеру наблюдения и повесив собаку на её собственном поводке. Они приставили пистолет к голове 11-месячной дочки Кэролайн, чтобы девушка раскрыла, где хранятся деньги и драгоценности. А затем привязали молодую маму к кровати.

Фото © Instagram / _carolinecrouch_

Хараламбос попытался отбиться от банды, защищая семью и умоляя не причинять его близким вреда. Но в итоге бандиты связали его и заклеили глаза и рот изолентой, пишет Daily Mail. А когда парень освободился, было уже поздно. Преступники задушили его жену, которая в страхе кричала, боясь за ребёнка.

Это было вскоре после пяти. Я увидел троих мужчин в капюшонах. Один был высоким. Они кричали и угрожали на ломаном греческом. Они привязали меня к стулу, а потом набросились на мою супругу. <...> Когда мне удалось вырваться, я бросился наверх и увидел свою жену лежавшей на полу лицом вниз, а рядом с ней плакал ребёнок Хараламбос Анагностопулос

Фото © Instagram / _carolinecrouch_

По предположениям правоохранителей, преступники были опытными и, возможно, некоторое время наблюдали за парой. Сейчас полицейские опрашивают соседей и друзей пары, чтобы выяснить, не раскрыл ли кто-нибудь информацию о том, что они хранят в доме большую сумму денег.

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