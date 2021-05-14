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Отец слёзно умолял похитителей вернуть младенца, не подавая на камеру вида, что уже закопал его тело

Мужчину арестовали по подозрению в предумышленном убийстве, и теперь ему грозит срок до 20 лет колонии.

14 мая, 09:53

Фото © Facebook / Colin Scroggins CNAW

Несколько дней полиция и волонтёры искали пятинедельного Калеба Уисненда – младшего по прозвищу Сиджей. Малыш пропал из машины отца на заправке вечером в понедельник, и с тех пор поисками мальчика занимались все неравнодушные. Родители малыша Калеб и Анжела устроили пресс-конференцию, на которой, не сдерживая слёз, умоляли похитителей вернуть Сиджея домой.

Видео © YouTube / WVTM 13 News

Однако спустя всего несколько часов тело мальчика нашли в лесу — недалеко от заправки. На нём были обнаружены признаки насильственной смерти, поэтому под подозрение сразу попал отец малыша. На допросе тот путался в показаниях, утверждая, что Сиджея в последний раз видели в понедельник вечером, однако волонтёры выяснили, что малыш пропал ещё в субботу, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / wikibioall

Фото © Twitter / wikibioall

Я плохо помню, что тогда было. Помню, что разговаривал с полицейскими, спрашивал, что я могу сделать, куда пойти. Пожалуйста, найдите его, найдите!

Калеб Уисненд – старший

Фото © Facebook / Colin Scroggins CNAW

Фото © Facebook / Colin Scroggins CNAW

Положение мужчины усугубил и тот факт, что он уже привлекался за хранение тяжёлых наркотиков и преступную небрежность. Его арестовали, обвиняя в непредумышленном убийстве, однако вскрытие Сиджея заставило полицию поменять мнение. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются, но теперь Калеб арестован по подозрению в спланированном убийстве, ему светит срок до 20 лет.

Найдено тело 7-летней школьницы из Арзамаса, которая пропала с сестрой, гуляя у бабушки в гостях

Найдено тело 7-летней школьницы из Арзамаса, которая пропала с сестрой, гуляя у бабушки в гостях

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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