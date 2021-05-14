Отец слёзно умолял похитителей вернуть младенца, не подавая на камеру вида, что уже закопал его тело

Несколько дней полиция и волонтёры искали пятинедельного Калеба Уисненда – младшего по прозвищу Сиджей. Малыш пропал из машины отца на заправке вечером в понедельник, и с тех пор поисками мальчика занимались все неравнодушные. Родители малыша Калеб и Анжела устроили пресс-конференцию, на которой, не сдерживая слёз, умоляли похитителей вернуть Сиджея домой.

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Однако спустя всего несколько часов тело мальчика нашли в лесу — недалеко от заправки. На нём были обнаружены признаки насильственной смерти, поэтому под подозрение сразу попал отец малыша. На допросе тот путался в показаниях, утверждая, что Сиджея в последний раз видели в понедельник вечером, однако волонтёры выяснили, что малыш пропал ещё в субботу, пишет Daily Mail.

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Я плохо помню, что тогда было. Помню, что разговаривал с полицейскими, спрашивал, что я могу сделать, куда пойти. Пожалуйста, найдите его, найдите! Калеб Уисненд – старший

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