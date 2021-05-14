Отец слёзно умолял похитителей вернуть младенца, не подавая на камеру вида, что уже закопал его тело
Мужчину арестовали по подозрению в предумышленном убийстве, и теперь ему грозит срок до 20 лет колонии.
Несколько дней полиция и волонтёры искали пятинедельного Калеба Уисненда – младшего по прозвищу Сиджей. Малыш пропал из машины отца на заправке вечером в понедельник, и с тех пор поисками мальчика занимались все неравнодушные. Родители малыша Калеб и Анжела устроили пресс-конференцию, на которой, не сдерживая слёз, умоляли похитителей вернуть Сиджея домой.
Видео © YouTube / WVTM 13 News
Однако спустя всего несколько часов тело мальчика нашли в лесу — недалеко от заправки. На нём были обнаружены признаки насильственной смерти, поэтому под подозрение сразу попал отец малыша. На допросе тот путался в показаниях, утверждая, что Сиджея в последний раз видели в понедельник вечером, однако волонтёры выяснили, что малыш пропал ещё в субботу, пишет Daily Mail.
Фото © Twitter / wikibioall
Я плохо помню, что тогда было. Помню, что разговаривал с полицейскими, спрашивал, что я могу сделать, куда пойти. Пожалуйста, найдите его, найдите!
Положение мужчины усугубил и тот факт, что он уже привлекался за хранение тяжёлых наркотиков и преступную небрежность. Его арестовали, обвиняя в непредумышленном убийстве, однако вскрытие Сиджея заставило полицию поменять мнение. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются, но теперь Калеб арестован по подозрению в спланированном убийстве, ему светит срок до 20 лет.
Комментариев: 0