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"Аталанта" Миранчука проиграла "Ювентусу" в финале Кубка Италии

А "Монако" с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции.

19 мая, 21:09
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/juventusfc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/juventusfc</a></u></p>

Фото © twitter.com/juventusfc

"Ювентус" обыграл "Аталанту" со счётом 2:1 в финале Кубка Италии. Матч проходил в Реджо-нель-Эмилии на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре". Отметим, что российский игрок "Аталанты" Алексей Миранчук вышел в самой концовке встречи и не отметился результативными действиями.

Для "Юве" это уже 14-й в карьере Кубок Италии.

Также в этот вечер состоялся финал Кубка Франции, где "Монако" с Александром Головиным проиграл ПСЖ со счётом 2:0. Россиянин отыграл все 90 минут.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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