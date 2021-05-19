"Аталанта" Миранчука проиграла "Ювентусу" в финале Кубка Италии

"Ювентус" обыграл "Аталанту" со счётом 2:1 в финале Кубка Италии. Матч проходил в Реджо-нель-Эмилии на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре". Отметим, что российский игрок "Аталанты" Алексей Миранчук вышел в самой концовке встречи и не отметился результативными действиями.

Для "Юве" это уже 14-й в карьере Кубок Италии.