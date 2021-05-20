Xiaomi продаёт смартфоны со скоростью 10 млн копий в месяц
Китайский производитель электроники Xiaomi объявил о том, что компания реализовала 200 млн смартфонов Redmi Note. Эта серия смартфонов выпускается с 2014 года. Только за последние полгода компания продала 60 млн Redmi Note.
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Какое именно поколение смартфонов Redmi Note стало самым успешным в истории Xiaomi, не уточняется, однако можно предположить, что за последние полгода Xiaomi продавала новейшую версию Redmi Note — значит, она и является самой успешной в линейке, занимая 30% от всего объёма проданных Note.
Xiaomi выпустила линейку Note в ответ на крупногабаритные Samsung Galaxy Note, являющиеся флагманскими моделями для корейского производителя. Китайцы при этом акцентировали внимание покупателей на том, что их Redmi Note всегда оставались одними из самых доступных смартфонов с ценой от 150 долларов. Корейский Note на старте продаж стоит не менее 500–700 долларов (в зависимости от года релиза). Иногда стоимость смартфонов Samsung достигала и тысячи долларов.
Несколькими днями ранее Xiaomi презентовала в России новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. В отличие от линейки смартфонов Redmi Note, линейка Mi считается в Xiaomi "ответом" на флагманы от Samsung и Apple, в них китайцы компилируют все самые современные и актуальные технологии и разработки года.
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