СМИ сообщили о поданном самолётом ВВС Польши сигнале о захвате, но всё оказалось не так страшно
Инцидент связан с учениями по противодействию террористическим угрозам с воздуха.
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Лайнер Boeing 737-86X, который принадлежит Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. Об этом рассказал портал OpenSky Alert в "Твиттере".
Отмечается, что пилот отправил диспетчеру код 7500, который означает, что самолёт захвачен. Лайнер летел над территорией Польши недалеко от границы с Чехией, на его борту, по предварительным данным, находятся представители военного командования республики.
Стоит отметить, что с 17 по 21 мая в Польше проводятся учения Renegade / Sarex-21, охватывающие противодействие террористическим угрозам с воздуха и проведение поисково-спасательных операций на суше и на море. Сигнал о захвате был элементом этих учений, пояснила представитель пресс-службы оперативного командования ВС Польши Адриана Волыньская.
Как отмечают некоторые СМИ, спустя несколько минут после подачи сигнала самолёт перестал отслеживаться общедоступными мониторинговыми ресурсами.
Ранее СМИ сообщали, что НАТО отработало сценарий высадки спецназа в Крыму. Учения, приближённые к боевым, прошли в Румынии и некоторых странах Восточной Европы. Их главной целью была проверка того, как обычные войска и спецназ смогут взаимодействовать в случае крупного конфликта с Россией.
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