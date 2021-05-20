В России выявлено 9232 новых случая коронавируса

Число подтверждённых случаев заражения ковидом в России возросло за сутки на 9232 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 4 974 908 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9983, что стало максимумом с 15 апреля. А всего с начала пандемии с болезнью справилось 4 591 770 россиян. Количество летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 396 (против 390 днём ранее). Всего с начала пандемии от ковида и его осложнений умер 117 361 человек.

Список регионов с наибольшим приростом заболевших за сутки не изменился. Это по-прежнему Москва (+3312 человек), Санкт-Петербург (+791 человек), Московская область (+727 человек). Следом идут Ростовская область с 196 новыми пациентами и Воронежская область (+143 заболевших).