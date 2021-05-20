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В России выявлено 9232 новых случая коронавируса

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 9983, что стало максимумом с 15 апреля. А счёт умерших пополнился на 396 человек.

20 мая, 09:21

Фото © Sputnikvaccine.com

Число подтверждённых случаев заражения ковидом в России возросло за сутки на 9232 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 4 974 908 человек.

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Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9983, что стало максимумом с 15 апреля. А всего с начала пандемии с болезнью справилось 4 591 770 россиян. Количество летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 396 (против 390 днём ранее). Всего с начала пандемии от ковида и его осложнений умер 117 361 человек.

Список регионов с наибольшим приростом заболевших за сутки не изменился. Это по-прежнему Москва (+3312 человек), Санкт-Петербург (+791 человек), Московская область (+727 человек). Следом идут Ростовская область с 196 новыми пациентами и Воронежская область (+143 заболевших).

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Ранее Лайф сообщал, что российские учёные работают над созданием лекарства, которое будет способно остановить развитие коронавируса после контакта с заражённым человеком. Кроме того, мы писали, как не перепутать ковид и сезонную аллергию.

Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что около 60% взрослого населения России к осени 2021 года привьются от коронавируса и это станет переломным моментом для победы над пандемией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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