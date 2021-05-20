В 2022 году ЕГЭ вновь станет обязательным для всех выпускников школ

В 2022 году все выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ вне зависимости от наличия желания поступать в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

"С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ по математике. — Прим. Лайфа) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", — отметил Музаев.