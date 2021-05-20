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В 2022 году ЕГЭ вновь станет обязательным для всех выпускников школ

Учащихся проверят на знание русского языка и базовой или профильной математики.

20 мая, 09:09
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В 2022 году все выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ вне зависимости от наличия желания поступать в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

"С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ по математике. — Прим. Лайфа) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", — отметил Музаев.

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Напомним, что 68% россиян негативно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его пора бы отменить.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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