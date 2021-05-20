"Это был ураган эмоций": Волочкова объявила о расставании с возлюбленным

Только на прошлой неделе российская балерина Анастасия Волочкова поведала в интервью программе "Исповедь" на платформе "Премьер" о своём бурном романе и о том, как она счастлива со своим возлюбленным. Однако через некоторое время после того, как звезда рассекретила своего партнёра, она заявила, что их отношения прекратились. О причинах расставания с Олегом артистка рассказала kp.ru.

"На момент выхода программы на платформе "Премьер" мои отношения с Олегом уже были напряжёнными. Мы расстались. Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения, ведь, когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведённому вместе", — призналась Волочкова.

По словам балерины, за всё время, проведённое вместе, они с Олегом часто ругались и даже несколько раз расходились, но потом мирились и сходились вновь.

"Это был настоящий ураган эмоций. Нам было классно вдвоём", — сказала Волочкова.

В то же время танцовщица отметила, что в какой-то момент её перестали устраивать некоторые обстоятельства в отношениях с любимым. Она предположила, что Олегу, в частности, было удобно находиться рядом с независимой и состоявшейся женщиной.

"Да, Олег небогатый человек, но дело не в этом. Я была с ним, потому что мне было хорошо. Но получилось так, что пришло время расстаться", — добавила Анастасия.

Известно, что на майские праздники пара отдыхала на Мальдивах. Тогда Волочкова публиковала в "Инстаграме" совместные фото с Олегом. Как выяснилось, эта поездка была для влюблённых последней, причём сама балерина изначально воспринимала её именно так.

"Наше путешествие на Мальдивы планировалось как красивое завершение романа. Я предпочитаю с мужчинами расставаться достойно", — поделилась прима.

При этом звезда заявила, что о разрыве с Олегом не жалеет. Она подчеркнула, что "нужно заканчивать отношения, когда они перестают приносить радость". Также артистка выразила надежду, что ещё встретит надёжного мужчину, который в итоге станет ей достойным супругом.

"Хочу встретить мужчину с большой буквы, который будет совершать ради меня благородные поступки, мужские и настоящие поступки! Мужчину, с которым я смогу почувствовать себя просто женщиной, а не решальщицей вопросов с несением всех тягот на своих плечах", — заключила Волочкова.