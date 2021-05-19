Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете
К сожалению, большинство детей, рождённых участниками телепроекта, воспитываются в неполных семьях, многие из них не видят отцов, но раскручивают свои собственные страницы в соцсети.
Семейная картонка
Евгений Кузин вначале одарил ребёнком Маргариту Агибалову, а затем — Александру Артёмову. В первом случае девушка довольно быстро нашла себе нового мужчину, от которого родила ещё одного малыша, и уехала на Кипр, а во втором — до сих пор ясности нет. На днях Артёмова сообщила, что они с Кузиным разводятся — мол, она устала сражаться, прикрываясь "семейной картонкой" во имя дочки. Евгений пока никак не прокомментировал это сообщение.
Фото © Instagram / artemovasasha1
Развод. Теперь окончательную точку я должна ставить в этой истории. У меня нет больше сил с чем-то бороться, закрывать глаза, мириться. Я человек доброй души, но и на свою личную жизнь я не хочу забивать
Просто не повезло
Алёна Рапунцель пришла на проект с мыслью: "Хочу как у сестры" (Ольга Рапунцель нашла мужа на "Доме-2" и родила двоих детей), но у неё не получилось. Вначале казалось, что всё складывается даже лучше, чем у сестры, — Илья Яббаров был старше Алёны, и их отношения выглядели более стабильными, но в итоге рождение ребёнка только раскололо эту пару. Яббаров сначала и вовсе отказался участвовать в воспитании, но сейчас, наоборот, через полицию добивается встреч с маленьким Богданом. Якобы Алёна не даёт ему видеть ребёнка, пока он не купит ей квартиру в Москве. У обоих при этом не особо складывается на личном фронте — оба меняют партнёров как перчатки.
Гордость и предубеждения
Элина Камирен родила дочку от Александра Задойнова, у которого к тому времени уже был неудачный семейный опыт и ребёнок. С Элиной он тоже продержался недолго. Девушка решила, что для семьи достаточно двоих — её и дочки. Она вкладывает в малышку немало сил, раскручивая её инстаграм-страницу. Воспитанием занимается в основном бабушка. В этой семье делают всё, чтобы доказать ребёнку: можно построить семью и без мужчины. Впрочем, про алименты и подарки Элина напоминает при каждом удобном случае. Задойнов общается с дочкой по видеосвязи и даже познакомил её со своей новой супругой. Увы, в новых отношениях ему пока не удаётся завести ребёнка, хотя он мечтает о сыне.
Фото © Instagram / kamirenworld
Ярмарка тщеславия
На днях Алиана Устиненко объявила о расставании с Александром Гобозовым. Она выложила в "Инстаграм" видеонарезку моментов, где её любимый мужчина поднимает на неё руку. Видео не для слабонервных:
Оставлю это здесь. Как напоминание самой себе, что я сильная девочка. Всё самое плохое уже позади. А самое прекрасное ещё впереди
Их сыну Роберту недавно исполнилось семь лет. На одном из семейных праздников на глазах у внука его дед набросился на отца и разбил тому губу. Гобозов написал об этом на своей странице в "Инстаграме", напомнив, что тесть должен ему денег.
Фото © Instagram / aliana1001
Народная мудрость о том, что милые бранятся — только тешатся, нашла своё визуальное воплощение и выставляется напоказ для всей страны. Жаль только, что все эти темпераментные и тщеславные люди позабыли, какой пример они подают ребёнку.
Бесплатный сыр
Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova
Евгению Феофилактову фанаты "Дома-2" считают чуть ли не самой красивой участницей за всю историю проекта. Уже через три месяца после своего прихода на телестройку она пошла под венец с Антоном Гусевым, от которого вскоре родила сына. Через четыре года отношения красивой пары прекратились. Женя недолго была одна, вскоре в её жизни появился арабский бизнесмен, который превратил её жизнь в сказку. Но бесплатный сыр, как известно, получает только вторая мышка, и темпераментный восточный мужчина потребовал от русской избранницы прекратить публичную деятельность. Она отказалась и решила, что справится сама. Сейчас она уверяет, что не одна, мол, есть молодой человек, с которым они живут на Рублёвке. Правда ли это? Покажет время. Евгении 35 лет, и она всё чаще рассуждает в интервью о свадьбе. Её 9-летний сын Даниель идёт по стопам матери, раскачивая свою страницу в "Инстаграме", где у него уже почти 80 тыс. подписчиков. Правда, о своём родном отце он практически ничего не знает, потому что тот не участвует в воспитании мальчика.
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