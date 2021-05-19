Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

Семейная картонка

Евгений Кузин вначале одарил ребёнком Маргариту Агибалову, а затем — Александру Артёмову. В первом случае девушка довольно быстро нашла себе нового мужчину, от которого родила ещё одного малыша, и уехала на Кипр, а во втором — до сих пор ясности нет. На днях Артёмова сообщила, что они с Кузиным разводятся — мол, она устала сражаться, прикрываясь "семейной картонкой" во имя дочки. Евгений пока никак не прокомментировал это сообщение.

Фото © Instagram / artemovasasha1

Развод. Теперь окончательную точку я должна ставить в этой истории. У меня нет больше сил с чем-то бороться, закрывать глаза, мириться. Я человек доброй души, но и на свою личную жизнь я не хочу забивать Александра Артёмова

Просто не повезло

Алёна Рапунцель пришла на проект с мыслью: "Хочу как у сестры" (Ольга Рапунцель нашла мужа на "Доме-2" и родила двоих детей), но у неё не получилось. Вначале казалось, что всё складывается даже лучше, чем у сестры, — Илья Яббаров был старше Алёны, и их отношения выглядели более стабильными, но в итоге рождение ребёнка только раскололо эту пару. Яббаров сначала и вовсе отказался участвовать в воспитании, но сейчас, наоборот, через полицию добивается встреч с маленьким Богданом. Якобы Алёна не даёт ему видеть ребёнка, пока он не купит ей квартиру в Москве. У обоих при этом не особо складывается на личном фронте — оба меняют партнёров как перчатки.

Гордость и предубеждения

Элина Камирен родила дочку от Александра Задойнова, у которого к тому времени уже был неудачный семейный опыт и ребёнок. С Элиной он тоже продержался недолго. Девушка решила, что для семьи достаточно двоих — её и дочки. Она вкладывает в малышку немало сил, раскручивая её инстаграм-страницу. Воспитанием занимается в основном бабушка. В этой семье делают всё, чтобы доказать ребёнку: можно построить семью и без мужчины. Впрочем, про алименты и подарки Элина напоминает при каждом удобном случае. Задойнов общается с дочкой по видеосвязи и даже познакомил её со своей новой супругой. Увы, в новых отношениях ему пока не удаётся завести ребёнка, хотя он мечтает о сыне.

Ярмарка тщеславия

На днях Алиана Устиненко объявила о расставании с Александром Гобозовым. Она выложила в "Инстаграм" видеонарезку моментов, где её любимый мужчина поднимает на неё руку. Видео не для слабонервных:

Оставлю это здесь. Как напоминание самой себе, что я сильная девочка. Всё самое плохое уже позади. А самое прекрасное ещё впереди Алиана Устименко

Их сыну Роберту недавно исполнилось семь лет. На одном из семейных праздников на глазах у внука его дед набросился на отца и разбил тому губу. Гобозов написал об этом на своей странице в "Инстаграме", напомнив, что тесть должен ему денег.

Фото © Instagram / aliana1001

Народная мудрость о том, что милые бранятся — только тешатся, нашла своё визуальное воплощение и выставляется напоказ для всей страны. Жаль только, что все эти темпераментные и тщеславные люди позабыли, какой пример они подают ребёнку.

Бесплатный сыр

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova