"Не нимб, а бубен": В номере украинской группы для Евровидения нашли плагиат

Украинская группа Go_A, которая представила композицию "Шум" на Евровидении-2021, попала в скандал. Сценарист Анастасия Михайлова обвинила телеканалы, которые занимаются организацией участия Незалежной в конкурсе, в краже её идеи при постановке номера.

Михайлова в феврале приняла участие в конкурсе телеканала "Суспильне" на разработку идеи клипа на песню "Шум". Сценарист отправила свою презентацию, но в состязании выиграл кто-то другой. И каково же было её удивление, когда в номере украинской группы она разглядела свои отвергнутые телеканалом идеи. Правда, немного подправленные, что, однако, сути дела не меняет.

"Спустя три месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени. Я, если честно, решила, что нужно попробовать разобраться, как так вышло, — написала сценарист на своей странице в "Фейсбуке".

В качестве доказательств Михайлова предоставила фотографии из своего проекта и скриншоты с выступления группы. В её сценарии было всё — от идеи до способов её реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актёров и массовки. Михайлова справедливости ради заметила, что в её задумку были внесены некоторые изменения, и призвала публику судить, значительные ли они.

"Есть некоторые изменения, чтобы не так явно было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили. Кстати, после моего обращения на голове солистки появилась корона, а нимб перестал там быть. Но фото никуда не денешь. До этого это был нимб и никакой короны, танцоры на тумбе, а не на цилиндрах", — пояснила она.

Сценарист обратилась к руководству телеканала, но ничего добиться не смогла. Её заверили, что идея постановки полностью разработана другим человеком. Там говорят, что элементы в сценариях разные: вместо леса ветки, вместо нимба бубен, вместо звёзд — энергия.

Михайлова заметила, что, несмотря на данную ситуацию, она всё равно болеет за украинскую группу на Евровидении. Она добавила, что к музыкантам у неё нет никаких претензий.