Лавров растормошил затихших американских журналистов на встрече с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном был удивлён поведением американских журналистов, которые не стали по обыкновению сразу выкрикивать вопросы в его адрес.

"Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы", — с улыбкой обратил Лавров внимание своего американского визави на затихших представителей СМИ.

Шутка российского министра послужила спусковым крючком, и американские журналисты начали задавать вопросы, в том числе о судьбе "Северного потока – 2".