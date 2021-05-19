Лавров растормошил затихших американских журналистов на встрече с Блинкеном
Главу МИД РФ поразило, что в этот раз представители прессы не демонстрировали бестактное поведение.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном был удивлён поведением американских журналистов, которые не стали по обыкновению сразу выкрикивать вопросы в его адрес.
"Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы", — с улыбкой обратил Лавров внимание своего американского визави на затихших представителей СМИ.
Шутка российского министра послужила спусковым крючком, и американские журналисты начали задавать вопросы, в том числе о судьбе "Северного потока – 2".
Как уже писал Лайф, первая встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
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