Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы" в дипотношениях с США
Глава МИД РФ считает, что дипломатам необходимо обеспечить нормальные условия работы.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия выразила готовность "разгрести завалы", которые образовались за последние годы в дипотношениях между государствами. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с американским госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.
"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США", — сказал Лавров.
Глава российского МИД считает, что без обеспечения "нормальных условий для работы дипломатов" страны будут подрывать саму суть дипломатии, которая заключается в "наведении и поддержании мостов".
Ранее Лайф сообщил о том, что в Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена.
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