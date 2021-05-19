Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы" в дипотношениях с США

Россия выразила готовность "разгрести завалы", которые образовались за последние годы в дипотношениях между государствами. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с американским госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США", — сказал Лавров.

Глава российского МИД считает, что без обеспечения "нормальных условий для работы дипломатов" страны будут подрывать саму суть дипломатии, которая заключается в "наведении и поддержании мостов".