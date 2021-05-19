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Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы" в дипотношениях с США

Глава МИД РФ считает, что дипломатам необходимо обеспечить нормальные условия работы.

19 мая, 22:26
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия выразила готовность "разгрести завалы", которые образовались за последние годы в дипотношениях между государствами. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с американским госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США", — сказал Лавров.

Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Глава российского МИД считает, что без обеспечения "нормальных условий для работы дипломатов" страны будут подрывать саму суть дипломатии, которая заключается в "наведении и поддержании мостов".

Ранее Лайф сообщил о том, что в Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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