Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, его главы и работников отвечает интересам Вашингтона. Он подтвердил, что Госдепартамент подал в конгресс доклад со списком российских судов и компаний, которые подлежат санкциям в соответствии с поправками в закон PEESA.

По словам Блинкена, в перечне четыре судна, четыре организации, а также оператор "Северного потока – 2" — Nord Stream 2 AG — и глава компании Маттиас Варниг. Он подчеркнул, что отмеченные в докладе лица "подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят".