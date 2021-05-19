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Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

То же касается и главы компании Маттиаса Варнига и корпоративных работников.

19 мая, 22:08
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Antony-John-Blinken-106903751250298/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antony John Blinken</a></p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Facebook / Antony John Blinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, его главы и работников отвечает интересам Вашингтона. Он подтвердил, что Госдепартамент подал в конгресс доклад со списком российских судов и компаний, которые подлежат санкциям в соответствии с поправками в закон PEESA.

По словам Блинкена, в перечне четыре судна, четыре организации, а также оператор "Северного потока – 2" — Nord Stream 2 AG — и глава компании Маттиас Варниг. Он подчеркнул, что отмеченные в докладе лица "подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят".

"Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", — отметил Блинкен.

Опубликован список российских судов и компаний, которые могут попасть под санкции из-за "Северного потока – 2"

Опубликован список российских судов и компаний, которые могут попасть под санкции из-за "Северного потока – 2"

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2" — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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